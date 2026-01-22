El centro tecnológico Andaltec, de Martos (Jaén), prestó 479 servicios a empresas de ocho países durante 2025

Archivo - Sede de Andaltec. - ANDALTEC - Archivo

Andaltec, Centro Tecnológico del Plástico, prestó 479 servicios a empresas de ocho países durante el año pasado y prevé "un 2026 de expansión tecnológica tras consolidar su liderazgo en servicios de I+D+i y sostenibilidad".

El patronato de la entidad, con sede en Martos (Jaén), ha realizado un balance positivo de su actividad en 2025 en una reciente reunión, en la que también se ha presentado el plan de actuación para este ejercicio, según ha informado este jueves en una nota.

En este sentido, desde Andaltec se ha valorado que "mantiene un alto nivel de actividad, consolidándose como un socio tecnológico de referencia internacional en el desarrollo de materiales avanzados y economía circular".

A lo largo de 2025, prestó 479 servicios tecnológicos, con una actividad especialmente intensa en las áreas de laboratorio y servicios. El desglose operativo muestra la ejecución de 394 servicios de laboratorio, 70 de prototipos, nueve de ingeniería y seis en el área de iluminación.

Junto a España, la proyección internacional de la entidad se ha consolidado con la prestación de servicios en países como Francia, Portugal, Italia, Reino Unido, Croacia, Rumania y Uzbekistán. "Este crecimiento se ha visto impulsado por un aumento significativo de la demanda en sectores estratégicos como la defensa, el reciclaje y el ámbito agroalimentario", ha explicado.

En el ámbito de la I+D+i, en 2025 la cartera de proyectos se ha ampliado con nuevas iniciativas como Sostalpack, dedicada a investigar nuevas soluciones tecnológicas que aumenten la sostenibilidad de la industria alimentaria, planteando nuevos envases comprometidos con el medioambiente y la sociedad. Se ha desarrollado bajo la convocatoria Misiones CDTI.

También se ha referido a Aislacel, una línea de investigación que busca aislar la celulosa de los residuos agrícolas locales como poda de olivo, tallos de algodón y cañote de girasol mediante un pretratamiento sostenible para, posteriormente, sintetizar plásticos biodegradables y compostables y destinarlos a la fabricación de envases activos para la industria alimentaria. Esta iniciativa está financiada por la Diputación Provincial de Jaén.

Estos nuevos trabajos se han ejecutado de forma paralela a proyectos en curso como BeyondBattRec, centrado en el reciclado de baterías de vehículos eléctricos, o Rebiol, dedicado a evaluar las vías técnicas y económicas más eficientes para revalorizar materiales compuestos que ya han sido reforzados con fibras de poda de olivar.

Igualmente, el centro está implicado en Climaplasev, un novedoso sistema de climatización por enfriamiento evaporativo que utiliza materiales plásticos y procesos de fabricación avanzados para lograr un bajo consumo energético.

A ellos se suma el proyecto RecyPPowder, que tiene como objetivo desarrollar una nueva familia de materiales innovadores, económicos y sostenibles a partir de polipropileno reciclado para la generación de piezas por fabricación aditiva mediante tecnología de sinterización selectiva por láser (SLS).

Además, Andaltec ha finalizado con éxito los proyectos Olicomp3D, que aplica la fabricación aditiva a subproductos agrarios; Olivoltaica, para crear recubrimientos sostenibles de paneles solares a partir de poda de olivar; BioPULi, centrado en el desarrollo de nuevos poliuretanos biodegradables basados en monómeros/oligómeros de lignina con aplicaciones industriales; y Estella, para aumentar el reciclaje de los composites basados en resinas epoxi reforzados con fibras.

"Las claves del balance positivo de 2025 y las metas de 2026 radican en nuestro equipamiento tecnológico puntero y, sobre todo, en la alta cualificación de nuestro equipo humano para seguir liderando la innovación mediante retos tecnológicos que aporten valor real a la industria", ha destacado el gerente de Andaltec, Daniel Aguilera.