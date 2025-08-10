El Centro de Transfusión de Granada organiza colectas de sangre en seis municipios la próxima semana

GRANADA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Granada ha organizado unas seis colectas de sangre en otros tantos municipios granadinos, las cuales están previsto que se desarrollen a lo largo de la próxima semana, según la web del centro consultada por Europa Press.

La primera está prevista para este lunes, día 11, en el Centro de Salud de Órgiva, de 17.00 a 21.00 horas. Desde el Ayuntamiento han animado a donar, al señalar que "nos encontramos en una época especialmente importante, donde la actividad hospitalaria habitual parece ralentizarse, pero las necesidades de sangre siguen siendo constantes".

A este municipio le siguen esta semana el martes 12 Guadahortuna, en concreto en el consultorio médico de 17.00 a 21.00 horas; y ese mismo día en Fuentes de Cesna, pedanía perteneciente al municipio de Algarinejo, en concreto en la Asociación Juvenil, en horario de 17,30 a 21.00 horas.

El día siguiente, 13 de agosto, hay prevista una colecta en el Ayuntamiento de Capileira, en horario de 17.30 a 21.00 horas; y en el Centro de Salud de Purullena de 17.00 a 21.00 horas. El jueves 14 será en el Centro de Salud de Castel de Ferro en el mismo horario que el anterior.