El Centro Universitario Agroalimentario de Los Pedroches, en Córdoba, oferta microcredencial de gestión de ganaderías

El rector de la UCO, Manuel Torralbo (centro), en la firma con el presidente de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, Santiago Muñoz (izda.), y el presidente de Covap, Ricardo Delgado. - UCO

CÓRDOBA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Universitario de Desarrollo Agroalimentario de los Pedroches ofrece una nueva microcredencial universitaria en 'Gestión de ganaderías de vacuno de carne', una acción formativa que responde a la demanda del sector de ampliar los conocimientos especializados en materia de ganaderías de extensivo.

Según ha indicado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, concretamente, la firma del convenio para la organización de estudios propios, suscrito por el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo; el presidente de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, Santiago Muñoz, y el presidente de Covap, Ricardo Delgado, da amparo a esta propuesta educativa, a la vez que verifica que la microcredencial obedece a una demanda del sector empresarial.

Esta certificación académica ha sido previamente aprobada por la Comisión de Formación Permanente de la Universidad de Córdoba, y cuenta con profesorado de la Universidad de Córdoba y con profesionales titulados del sector agroalimentario pertenecientes a Covap. En este caso concreto, los contenidos de la microcredencial permitirán ampliar conocimientos en los procesos de producción y manejo del ganado vacuno de extensivo.

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha destacado que esta nueva oferta formativa "refleja el firme compromiso de la institución con su entorno productivo, especialmente con un sector estratégico como el agro ganadero, apostando por una formación flexible, especializada y alineada con las necesidades reales del territorio".

Asimismo, el rector de la institución académica ha subrayado que "la estrecha y fructífera colaboración" que la universidad mantiene con Covap y la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno supone "una alianza estratégica que está dando excelentes resultados, permitiendo desarrollar iniciativas gran impacto y valor para el sector y para el desarrollo sostenible del medio rural".

Tal y como ha afirmado el presidente de Covap, Ricardo Delgado, en Covap siguen apostando por la formación como herramienta clave para el desarrollo del mundo rural. Este acuerdo con la Universidad de Córdoba y la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno permite dar un paso más en nuestro compromiso con la profesionalización del sector ganadero, ofreciendo a los socios las herramientas y la formación necesaria para una gestión moderna y sostenible de las ganaderías de extensivo".

Por su parte, el presidente de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, Santiago Muñoz, ha señalado que este acuerdo "responde plenamente a la misión de la fundación, al impulsar una formación a medida, rigurosa y útil, orientada a los ganaderos y alineada con las necesidades del sector".

Asimismo, ha destacado que "este programa universitario reconoce el papel esencial que desempeñan los ganaderos en la sociedad, ofreciéndoles herramientas y conocimientos que potencian su labor y contribuyen al desarrollo sostenible de su actividad".

Entre otros objetivos, la acción formativa, que se encuentra bajo el paraguas del Centro de Formación Continua de la Universidad de Córdoba (UCOContinúa), permitirá a propietarios, empleados y gestores de ganaderías controlar las actuaciones necesarias para lograr una óptima producción, diseñar la planificación reproductiva de los rebaños, definir las operaciones de manejo del ganado vacuno en sistemas de pastoreo para aprovechamiento de recursos del medio natural o conocer la normativa básica vigente referida al uso de plaguicidas, bienestar animal, transporte y obtención de acreditaciones oficiales.

FORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA DEHESA

Tal y como ha subrayado el director del Centro Universitario de Desarrollo Agroalimentario de los Pedroches, Alfonso Carbonero, el acuerdo suscrito durante esta mañana se enmarca en un itinerario formativo más amplio sobre gestión integral de la dehesa, que contempla un total de cinco micro credenciales más, las cuales se formalizarán a través de futuros convenios por las tres entidades participantes.

Tras el éxito del primer programa universitario, impartido durante el curso 2024/2025 y destinado a la formación de profesionales de ganaderías de producción lechera, este nuevo itinerario, con una duración total de 160 horas, se centra en el manejo global de estos ecosistemas, abarcando diferentes aspectos como la gestión y sostenibilidad económica, capital humano, relaciones laborales y prevención de riesgos, ganaderías de ovino de carne, ganaderías de porcino ibérico en extensivo y gestión y manejo de dehesas.

Las microcredenciales consisten en una formación en habilidades o competencias concretas demandadas por el mercado laboral cuya acreditación tiene validez en toda la Unión Europea y que presentan la novedad de ser apilables. Es decir, la realización de varias microcredenciales podrían dar acceso a títulos de mayor nivel, como un título de experto o incluso un máster, aunque para ello se precisa tener una formación inicial de Grado. Sin este tipo de titulación, la microcredencial es igualmente válida, por lo que pueden ser realizadas por personas sin formación universitaria previa, aunque perderían el carácter de apilabilidad.