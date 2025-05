Centros educativos de Almería, Córdoba, Málaga y Sevilla ganan los 11º Premios Andaluces 'El Audiovisual en la Escuela'

SEVILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco centros educativos andaluces --Almería, Córdoba, Málaga y Sevilla--, que tratan en sus trabajos temas tan variados como el mal uso del teléfono móvil, los riesgos de Internet o el abuso de los videojuegos, han resultado ganadores en los 11º Premios Andaluces 'El Audiovisual en la Escuela'.

Dichos premios son organizados por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), institución que celebra este año el 20º aniversario desde su creación en 2005 como órgano regulador independiente del audiovisual en Andalucía. Al CAA le acompañan en este camino como colaboradores, la Fundación Cajasol y la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), según ha señalado en un comunicado.

El objetivo de este certamen es fomentar la alfabetización mediática y reforzar las competencias en comunicación audiovisual en los centros educativos de la comunidad autónoma, así como estimular la capacidad crítica de los más jóvenes ante los mensajes y la publicidad a la que se exponen, a través de los contenidos audiovisuales que consumen.

En esta decimoprimera edición se han recibido medio centenar de vídeos procedentes de distintos centros escolares de todas las provincias andaluzas, lo que suma un total de más de 500 trabajos presentados durante todas las convocatorias de los premios.

El jurado ha estado integrado por representantes del Consejo Audiovisual de Andalucía y de la Fundación Cajasol, presidido por Domi del Postigo, presidente del CAA. Cada premio está dotado con 1.500 euros, que los centros educativos deberán destinar a la adquisición de material o a la realización de actividades relacionadas con la comunicación audiovisual. El Consejo Audiovisual de Andalucía entregará los galardones en una gala especial diseñada para los premiados, el próximo 13 de junio a las 12,00 horas y que tendrá lugar en el parque temático Isla Mágica, donde podrán disfrutar de un día de diversión y disfrute bien merecido por todos.

En la categoría de Ciclo Inicial y Medio (6-8 años), el jurado ha premiado el vídeo, 'Amigos, likes y huevos de gallina', del CEIP Reyes de España, de Lora del Río (Sevilla). Este corto parece que haya sido dirigido con una varita mágica. Pone todos los huevos fritos en el asador del audiovisual y lo hace enredando a un montón de peques del colegio en una afortunada versión de aquella película, Grease, en la que los actores encarnaban en un instituto norteamericano casi los mismos personajes que aquí se llaman Estela y Elvis, además del de Brigitte y los del resto de sus amiguitos de Lora del Río.

Asimismo, el cortometraje premiado en la categoría de Ciclo Medio y Superior (9- 11 años) ha sido 'La zombificación de las masas' del CEIP Clara Campoamor de Huércal de Almería (Almería). Con una numerosa participación del alumnado en pantalla, han utilizado recursos narrativos audiovisuales con acierto como homenaje al cine mudo. Además, con sentido del humor han conseguido una eficaz descripción pedagógica del uso excesivo de los móviles.

En la categoría de Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años), el vídeo ganador ha sido 'Si el amor aprieta' del IES Grupo Cántico de Córdoba, donde con poquitos medios y una sensación de cámara en plano secuencia, la cámara busca a los alumnos y consigue que todos se encuentren en una canción que se hace cine y letra. Esta película breve, contra el amor tóxico, consigue que al final, todo el que la ve, acabe tarareando su canción.

En esta edición, con motivo de los veinte años de creación del regulador andaluz, se concede con carácter extraordinario, el Premio 20º Aniversario del CAA. El vídeo agraciado con esta distinción ha sido 'Una galleta de chocolate' del IES Benalmádena de Arroyo de la Miel (Málaga). La película trata un asunto tan sensible como es la discapacidad visual de uno de sus protagonistas.

Antes de llegar a comprender que el alumno del inicio espera a que le recojan sus profesores, dada su discapacidad visual, ya se empieza a sentir la singular emoción de su encuentro con su compañera. La historia emociona sin artificios ni paternalismo utilizando el audiovisual, trabajando su calculada puesta en escena juntamente con alumnos sin discapacidad a quienes se sensibiliza sobre cómo afecta esta circunstancia a sus compañeros iguales pero diferentes.

Por último, el jurado ha decidido otorgar una Mención Especial al vídeo 'The Shooter' del CEIP Manuel Altolaguirre de Sevilla. El corto demuestra que en demasiadas ocasiones jugar no es un juego y el hecho cotidiano de hacerlo on line y en red siendo niños comporta riesgos bien contados en esta película. De una forma cercana y breve lanzan mensajes donde se advierte del riesgo que corren los más pequeños de engancharse a los videojuegos

Y para finalizar, el Jurado ha declarado desierto el premio a la categoría de Educación Secundaria Posobligatoria (17-18 años).