Los centros de transfusión hacen un llamamiento a la donación de sangre ante reservas "por debajo de lo recomendado"

SEVILLA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células de la Consejería de Salud y Familias hace un llamamiento a la donación de sangre en las próximas semanas, ya que "actualmente los niveles de las reservas están por debajo de lo recomendado para poder cubrir sin problema las demandas de los centros sanitarios".

Así lo ha indicado el coordinador médico del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla, Rafael Lebrero, en declaraciones a Europa Press, aunque ha querido aclarar que "esto no quiere decir que estén en riesgo las transfusiones que por diferentes motivos tienen que recibir los pacientes", pero "avisa de que las donaciones deberían aumentar".

Lebrero ha explicado que "las necesidades de componentes sanguíneos son continuas y están en constante aumento", recordando que "la actividad asistencial de los hospitales andaluces no cesa en los meses de verano" pese a que durante el periodo estival las colectas "suelen recibir de forma habitual menor afluencia de donantes", aunque "hay algunas excepciones, como colectas de este verano en las que se ha recogido mucha sangre, gracias a la generosidad de los donantes".

Respecto a la provincia de Sevilla, el coordinador médico ha apuntado que "se necesita sangre de todos los grupos", y especialmente "de los grupos negativos como el 0 negativo que es el grupo universal y puede recibirlo cualquier paciente en situación de emergencia, y también del A negativo".

Ha señalado que el Centro "programa diariamente diferentes puntos de donación en todos los municipios de la provincia", que pueden ser consultados "en la página web o a través de las redes sociales".

En relación a el destino de la sangre de las reservas, Lebrero ha apuntado que además de los pacientes que enferman con gravedad a causa de la Covid, las necesidades de sangre "mantienen unos porcentajes similares" a años anteriores: alrededor de un 30% se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas; un 20% a las anemias; otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes; más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardiacas, gástricas o renales; alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas; un 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el 4% restante a partos y cesáreas.

CAMPAÑAS EN ACTIVO

El coordinador médico ha indicado que en verano "se solían realizar maratones de donaciones que servían de apoyo y refuerzo para conseguir el número de donaciones necesarias", pero "las medidas de seguridad para evitar contagios por Covid-19 han impedido realizarlas hasta la fecha". "Poco a poco se irán incorporando, siempre que no pongan en riesgo a la población y se evite toda posibilidad de contagio", ha apostillado.

En esta línea, ha destacado la colaboración con el Centro de Transfusión del Ayuntamiento de Sevilla y la empresa municipal de transportes Tussam, que han renovado su acuerdo de colaboración con la institución sanitaria y han lanzado la campaña 'Donar sangre es un viaje al corazón de otros. Hagámoslo juntos'.

Lebrero ha resaltado que además tanto el Sevilla Fútbol Club como el Real Betis Balompié "tienen programadas diferentes actividades de promoción de la donación con el Centro". "La fundación Caixa Forum Sevilla también ha colaborado organizando una donación en sus instalaciones inaugurando la exposición 'Vampiros. La evolución del mito'", ha precisado.

Asimismo, ha puesto de relieve que durante el verano la institución "cuenta con el apoyo y la colaboración que ofrecen continuamente entidades municipales, asociaciones, hermandades, centros comerciales y pequeñas empresas, ofreciendo sus locales y todos los medios a su alcance para que se puedan montar colectas para la recogida de sangre en sus instalaciones".

BALANCE DEL VERANO

Preguntado por el balance del verano de 2021, Lebrero ha detallado que "se debería parecer más al 2019 que al 2020", y ha subrayado la labor de hospitales y centros de salud "para poder compaginar el arduo trabajo que supone la atención a los pacientes Covid, con el resto de problemas de salud que siguen afectando a todos los sevillanos y andaluces".

Ha manifestado que "la solicitud de componentes sanguíneos por parte de los hospitales en este año ha sido en muchos casos superior a la del 2020 e incluso al 2019, esto quiere decir que estamos volviendo a una cierta normalidad, a esa normalidad diferente a la que hay que acostumbrarse".

El coordinador ha señalado que "en lo que va de verano, desde el 1 de julio hasta el 15 de agosto se han realizado en la provincia de Sevilla 7.106 donaciones de sangre, un volumen similar al del 2020 y algo menor que en el 2019, mientras que en Andalucía han sido cerca de 34.000 las donaciones realizadas".

Ha explicado que el Centro trabaja con el objetivo de "alcanzar en Andalucía durante los tres meses estivales las 75.000 donaciones; para ello en Sevilla deberíamos conseguir superar las 17.000 donaciones en este mismo periodo", y ha advertido que "hay que impulsar un aumento de las donaciones en la segunda quincena de agosto y durante todo el mes de septiembre para conseguirlo".

MEDIDAS ANTE EL COVID-19 Y EL VIRUS DEL NILO

Tras la vacunación contra el Covid, Lebrero ha manifestado que "únicamente habrá que esperar unas 48 horas para poder realizar una donación siempre que no se tenga fiebre ni ninguna sintomatología", mientras que las personas que hayan pasado la enfermedad "podrán donar 28 días después del alta médica de la enfermedad siempre que se encuentren con buen estado de salud y asintomáticos"; además, "podrán donar plasma rico en anticuerpos con el que se podrá tratar a enfermos de Covid".

Con respecto al virus del Nilo, al ser una enfermedad que puede ser transmitida a través de la sangre, ha resaltado que "se toman todas las medidas de seguridad a través de la entrevista médica y determinaciones analíticas necesarias para que la donación sea completamente segura tanto para el donante como para la persona que recibe la sangre".

REQUISITOS PARA DONAR SANGRE

Lebrero ha explicado que los requisitos para poder donar sangre son "tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida", precisando que "los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación".

Así, ha indicado que "es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas". "La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado y antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante", ha añadido.

Respecto al perfil que acude a donar sangre, ha señalado que "no hay un perfil de donante definido, cada vez son más los jóvenes que se hacen donantes de sangre y en los últimos años ha aumentado mucho el número de donantes mujeres".