La CEOE rechaza recurrir a decretos "en periodo electoral" pero mantiene el "diálogo abierto" con el Gobierno

Publicado 25/02/2019 11:17:10 CET

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha querido dejar claro este lunes que la patronal mantiene el "diálogo abierto" con el Gobierno central y no protagoniza "ningún enfrentamiento" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, si bien rechaza recurrir a la aprobación de reales decretos-ley "en un periodo electoral" como el que se abre ahora en España.

Así lo ha manifestado Garamendi en el transcurso de un desayuno informativo de Europa Press Andalucía organizado en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol, Orange y laboratorios VIR, en el que el presidente de la CEOE ha presentado al presidente de ATA, Lorenzo Amor, y al que han asistido, entre otros, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y los consejeros andaluces de Hacienda, Juan Bravo; Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y Salud y Familias, Jesús Aguirre.

Garamendi ha defendido que es "compatible con la lealtad institucional y con la independencia" decir las cosas en las que cree la CEOE, y también entiende que es "obligación" de su organización "tender la mano y decir que estamos ahí". En esa línea, ha parafraseado al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, también presente en el desayuno, para apuntar que el diálogo social es "la mejor infraestructura de un país".

"Nosotros nos sentamos en las mesas y estamos dispuestos a hablar, pero lo que no vamos a hacer es entrar en un periodo electoral o en elecciones", porque "ni nos presentamos a las elecciones ni tenemos que hacer política", ha apostillado Garamendi, quien además ha considerado que "no es muy serio" que ahora, cuando se han convocado elecciones, se quiera recurrir por parte del Gobierno a decretos que "no son urgentes" como requiere la Constitución.

