Cerca de 15.000 empleados del Estado se beneficiarán en Andalucía de la implantación de las 35 horas semanales

Archivo - Oficina de la Agencia Tributaria. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública ha comunicado a las organizaciones sindicales que firmaron el Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI (CCOO y UGT) que ha iniciado el procedimiento para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), en cumplimiento de lo pactado.

En el caso de Andalucía, serán cerca de 15.000 los empleados de la AGE que se beneficiarán de esta medida, según los datos facilitados por CCOO Andalucía a Europa Press. En el ámbito nacional, son 246.418 los empleados públicos de la AGE, según el último Boletín Estadístico de personal de las Administraciones Públicas.

Para la aplicación, la Secretaría de Estado de Función Pública propondrá unas nuevas instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, según ha informado el Ministerio. Asimismo, Función Pública convocará la Comisión Superior de Personal y la Comisión Permanente los días 10 y 11 de febrero para informar de dicha modificación de la jornada a los subsecretarios y subdirectores de personal de los distintos departamentos ministeriales.

Posteriormente, ha precisado, elevará la propuesta a la Mesa General de la Administración del Estado, donde se negociará con los sindicatos. CCOO y UGT se han congratulado de haber dado un paso más para la implantación de la jornada de la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado, aunque han insistido en que esto también se aplique al personal de Instituciones Penitenciarias.