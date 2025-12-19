Cerca de 200 personas toman posesión de sus nuevos cargos en la Universidad de Córdoba

Foto de familia de autoridades y representantes de la comunidad universitaria que han tomado posesión este viernes en el Rectorado. - UCO

CÓRDOBA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 200 personas, pertenecientes a diversos colectivos universitarios, han tomado posesión este viernes de sus cargos en el transcurso de la tradicional ceremonia de jura o promesa que se ha celebrado en el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO), bajo la presidencia del rector, Manuel Torralbo, acompañado del equipo de gobierno de la Universidad.

En concreto y según ha informado la UCO en una nota, un total de 102 personas pertenecientes al colectivo de Gestión, Administración y Servicios funcionario y laboral, 13 cargos académicos, 41 profesores y profesoras titulares de universidad, ocho adscritas al colectivo de profesorado permanente laboral, 30 al de profesorado ayudante doctor y cinco representantes estudiantiles de diversos centros han prometido o jurado sus cargos.

El rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha felicitado a las cerca de 200 personas que han tomado posesión de sus nuevos cargos y ha subrayado el valor institucional del acto como "un momento de reconocimiento y celebración", especialmente significativo en un año marcado por numerosos procesos de estabilización y promoción. "Hoy damos la bienvenida a muchas personas que han dado un paso adelante en su trayectoria profesional y en su compromiso con la Universidad de Córdoba", ha señalado.

Torralbo ha destacado el esfuerzo colectivo que ha permitido avanzar en la mejora de las condiciones laborales y la estabilidad del personal universitario, gracias al trabajo conjunto de los órganos de gobierno, el equipo de gerencia y la representación sindical. "Ver cómo nuestro personal se estabiliza, promociona y mejora sus condiciones es una satisfacción enorme, porque todo ese esfuerzo revierte directamente en una universidad de mayor calidad para nuestros estudiantes y para la sociedad", ha afirmado.

El rector ha puesto el acento en la importancia de la estabilidad y la promoción profesional como pilares de la excelencia universitaria y ha reafirmado el compromiso del equipo de gobierno con la universidad pública. "Nos comprometemos a seguir trabajando por una financiación adecuada, por la lealtad institucional y por la defensa clara y firme de la mejor universidad pública posible", ha concluido.