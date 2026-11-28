Archivo - Una mesa electoral comienza a contabilizar los votos, a 23 de julio de 2023, en Sevilla (España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

Un total de 94.455 personas, entre titulares y suplentes, están convocadas a primera hora en los colegios electorales andaluces

SEVILLA/MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 95.000 personas están llamadas a primera hora de este domingo a atender las 10.495 mesas electorales ubicadas en los 3.756 locales electorales distribuidos por toda Andalucía para las elecciones generales del 29 de noviembre, aunque sólo se quedarán un total de 31.461 ciudadanos que cobrarán 75 euros en concepto de dieta, cinco euros más que en los comicios del 23 de julio de 2023, según datos proporcionados por el Ministerio del Interior.

Como en cada proceso electoral, los 785 ayuntamientos andaluces han sido los encargados de elegir por sorteo a los presidentes y vocales de las mesas. En total, se han designado 31.461 miembros titulares y 62.994 suplentes, pero todo ellos deberán personarse a las ocho de la mañana del domingo.

En el sorteo han entrado ciudadanos españoles de entre 18 y 70 años, que deben saber leer y escribir. Además, para ocupar la Presidencia de una mesa electoral será necesario tener el título de Bachiller o de Formación Profesional de segundo grado o, subsidiariamente, el de Graduado Escolar o equivalente.

IMPRESCINDIBLES PARA CONSTITUIR LAS MESAS

La cita para todos ellos es a las ocho de la mañana del domingo, cuando están convocados en el colegio electoral tanto el presidente y los dos vocales elegidos para cada mesa, como sus respectivos suplentes, dos por cada puesto. Esto supone una movilización prevista de 94.455 personas en todo el país.

La asistencia es obligatoria y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses para quienes dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada sus obligaciones de excusa o aviso previo.

Las mesas no pueden constituirse sin tener cubiertos los tres puestos, el de presidente y los dos vocales. Y si no comparecen los titulares ni sus suplentes, la Junta Electoral de Zona debe adoptar las medidas necesarias para constituirlas, pudiendo designar a electores presentes en el local electoral.

Una vez constituidas las mesas, a las nueve de la mañana se abrirán los colegios electorales, donde se podrá votar hasta las 20.00 horas. Cada mesa dispondrá de dos urnas, una para el Congreso y otra para el Senado.

SE PODRÁ USAR EL DNI DIGITAL SI HAY LECTOR DE QR

Una de las novedades de estas elecciones generales será la posibilidad de identificarse para votar mediante la aplicación MiDNI, después de que la Junta Electoral Central (JEC) haya autorizado su utilización al confirmar el Ministerio del Interior que todas las mesas electorales dispondrán de dispositivos para verificar los códigos QR.

Los electores que opten por este sistema deberán generar un código QR temporal en la aplicación y mostrarlo ante los miembros de la mesa, que comprobarán su validez mediante un dispositivo con cámara y navegador que incorporará el verificador oficial de MiDNI.

La decisión de la JEC levantó la suspensión que había impuesto al uso del DNI digital por considerar necesario que existieran garantías suficientes para comprobar la identidad de los votantes. No obstante, la Junta Electoral mantiene suspendido el uso de la aplicación MiDGT para identificarse mediante el permiso de conducir digital.

75 EUROS DE DIETA Y CINCO HORAS MENOS DE TRABAJO EL LUNES

Los presidentes y vocales que desempeñen efectivamente sus funciones percibirán una dieta de 75 euros, de acuerdo con la orden del Ministerio del Interior publicada el pasado mes de junio, que elevó en cinco euros la cantidad establecida para las anteriores elecciones generales.

Esta compensación corresponde a quienes ejerzan como miembros de las mesas, por lo que los suplentes que acudan a primera hora y sean relevados de sus obligaciones no tendrán derecho a percibirla.

Además, los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios que formen parte de una mesa electoral tendrán derecho a un permiso retribuido durante toda la jornada de votación, si ese día es laborable.

En cualquier caso, quienes ejerzan como presidentes o vocales tendrán derecho a una reducción de cinco horas de su jornada laboral del día siguiente, el lunes 30 de noviembre.