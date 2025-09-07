Cerca de 330.000 alumnos de Andalucía solicitan al Gobierno una beca para estudiar en el curso 2025-2026

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 329.440 alumnos en Andalucía han solicitado al Gobierno una beca para cursar sus estudios en el curso 2025-2026, según los datos recopilados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. De las solicitudes presentadas en la comunidad andaluza a esta convocatoria, que finalizó el pasado 30 de mayo, 143.009 son estudiantes universitarios y 186.436 pertenecen a estudios postobligatorios no universitarios. A estos datos habrá que sumar los de la convocatoria de ayudas para estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo, que permanece abierta hasta el próximo 11 de septiembre.

Según ha informado el Gobierno central en una nota, en toda España, la convocatoria general de becas para el curso 2025-2026 ha recibido 1.430.917 solicitudes, lo que supone el mayor número de la historia, 632.292 universitarios y 798.625 no universitaria. Por niveles, aumentan más las peticiones de alumnos no universitarios (6,3%) frente a los universitarios (4,7%).

Para atender aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos estipulados, el Gobierno ha aprobado un presupuesto récord de 2.544 millones de euros. Se trata del octavo incremento consecutivo de la partida destinada a becas y ayudas al estudio, que ha aumentado en más de 1.100 millones de euros desde 2017; más de un 80%.

Además del compromiso presupuestario, ha introducido numerosos cambios en el Real Decreto que regula las becas y ayudas al estudio con el objetivo de consolidarlas como un derecho subjetivo y ampliar el número de estudiantes que tienen acceso a ellas. Por ejemplo, se han incrementado los umbrales de renta, reducido el porcentaje de discapacidad necesario, ampliado los colectivos con necesidad de apoyo, mejorado la cuantía asociada a residencia en 900 euros o flexibilizado los requisitos académicos para víctimas de violencia de género o sexual, entre otras medidas.