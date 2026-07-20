Cerca de 60.000 personas asisten a las 148 actividades programadas en el Festival de Granada

Archivo - Concierto inaugural de la 75 edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada el 12 de junio de 2026. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 59.808 personas han disfrutado de las 148 actividades programadas en la 75 edición del Festival de Música y Danza de Granada, cuya ocupación y venta ha sido del 95,70 por ciento sobre un aforo de 32.127 asistentes.

Los conciertos y espectáculos gratuitos han aglutinado a 23.672 espectadores y la recaudación por taquilla de los 33 conciertos y espectáculos puestos a la venta ha sido de 1.249.196 euros, lo que supone un aumento de 136.985,33 euros con respecto al año pasado, y mantiene al Festival en su estela de crecimiento de cara a la edición de 2027.

El Circulo de Mecenazgo del Festival ha vuelto a superar su récord histórico de aportación alcanzado el año pasado llegando hasta la cantidad de 1.013.200 euros, según el balance final de la 75 edición del Festival de Granada hecha pública este lunes.

El debut de Ludovico Einaudi en el Teatro del Generalife, la visita de la Reina Sofía y la entrega de la Medalla de Honor del Festival a Zubin Mehta en un concierto inaugural son algunos de los momento únicos de esta edición, junto a los debuts del Ballet Nacional de Letonia con Aivars Leimanis, el maestro Riccardo Muti al frente de la Orchestra Giovanile Luigi Cherubini y el guitarrista Yerai Cortés.

Mención especial merece el estreno absoluto de la primera versión de La vida breve de Manuel de Falla que tuvo lugar el viernes 10 de julio por parte de la OCG, bajo la dirección de su titular, Lucas Macías. Esta histórica recuperación patrimonial de la célebre ópera de Manuel de Falla se enmarca en las celebraciones por el 150 aniversario del nacimiento del maestro.

El V Centenario de la visita de Carlos V a Granada también ha jalonado la 75 edición con un ciclo de cuatro conciertos de música antigua y se han recordado también los centenarios de Morton Feldman y György Kurtág con el singular concierto de Numen Ensemble en el Patio Elíptico del Centro Cultural CajaGranada.

En la provincia, la Atlanta Symphony Youth Orchestra se trasladó hasta Orce para ofrecer un concierto en la Alcazaba de las Siete Torres; hasta el Puerto de Motril se llevó el flamenco- jazz de Amisuri; y a la Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación de Galera el Officium Defunctorum de Tomás Luis de Victoria en las voces del Coro Manuel de Falla de la Universidad de Granada.

EN DETALLE

Ha sido una edición de 32 jornadas (desde el 11 de junio al 12 de julio) más otras tantas sesiones extraordinarias previas y posteriores al Festival con una excelente recepción por parte de la crítica y con el respaldo del público.

La 23 edición del Festival de Extensión (FEX) ha convocado 80 actividades, 47 en Granada capital y 12 en distintos municipios de la provincia. Además, se hicieron dos actividades extraordinarias para el Centro Penitenciario de Granada y el Hospital Materno Infantil "Virgen de las Nieves", 7 Encuentros con artistas y 14 talleres. Estas actividades (incluidos segundos pases) han sido seguidas por 22.152 espectadores.

Con respecto a los Cursos Manuel de Falla, que han cumplido 57 ediciones, se han convocado 11 actividades académicas. El total de alumnos matriculados ha sido de 157.