El CES provincial de Jaén valora la entrada de AOVE en el diccionario: recoge la demanda del sector y su uso "social"

Un ejemplar de la 24ª edición del 'Diccionario de la lengua española', de la Real Academia Española. - Ricardo Rubio - Europa Press

JAÉN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social (CES) de la provincia de Jaén ha valorado la inclusión de la palabra AOVE --aceite de oliva virgen extra-- en el 'Diccionario de la lengua española', de modo que se da respuesta a una "demanda" del sector oleícola a la vez que recoge un uso que "ya era social".

Así lo ha indicado a Europa Press el presidente del citado órgano consultivo, Manuel Parras, una vez que la RAE ha incorporado esta definición del aceite obtenido directamente de las aceitunas y solo por procedimientos mecánicos de máxima calidad en la vigésimo cuarta edición de la obra, que publica en papel este viernes.

Precisamente, fue el CES provincial, junto a la Universidad de Jaén, el que, a principios de 2016, solicitó a la academia un cambio en las denominaciones de los aceites de oliva por considerar que las recogidas eran erróneas e inducían a confusión a los consumidores.

"Hicimos dos demandas. Una era cambiar las denominaciones de aceite de oliva, que ya la RAE hizo algunas modificaciones. Pero también queríamos incorporar AOVE porque ahora es un término que, ya desde hace tiempo, se viene utilizando para identificar el aceite de oliva virgen extra, no solamente en el sector, sino por parte de toda la sociedad", ha explicado.

Por ello, desde estas instituciones, entre otras, se defendía la necesidad de que la Real Academia Española fuera "sensible a incorporar en el diccionario este término, que era un término ya de carácter social".

Para Parras, la entrada de AOVE en el diccionario "permite también diferenciar mejor todos los aceites de oliva los aceites de oliva", ya que "tienen una terminología bastante compleja que hace que los consumidores muchas veces no sepan distinguir".

"El hecho de que ahora se hable de AOVE le da una categoría superior al aceite de oliva virgen extra que, además, lo abreviamos y lo distinguimos de los demás", ha dicho.

Por todo ello, ha agradecido a la RAE "esta buena noticia, que ha costado", al tiempo que ha expresado su satisfacción "porque también demuestra la utilidad que tiene el Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén".

"En busca de la mejora para el sector oleícola --fundamental en Jaén, principal productora mundial de aceite de oliva--, el CES toma muchas iniciativas, entre ellas ésta. Y ahora, obviamente, nos sentimos muy orgullosos", ha asegurado.

PASO POSITIVO

Desde el propio sector, igualmente, se ha valorado la inclusión de AOVE en el diccionario; una histórica reivindicación que debe servir como punto de partida para avanzar en la concienciación, la promoción y la lucha contra el fraude alimentario.

"Por fin ha llegado a los diccionarios españoles el acrónimo AOVE", ha señalado a Europa Press el secretario general de COAG-Jaén, Francisco Elvira, quien ha incidido en que esta demanda se lleva haciendo "durante mucho tiempo" a través del CES provincial.

A su juicio, este nuevo paso se enmarca en la defensa constante de la excelencia del producto. "Siempre estamos peleándonos por la calidad de nuestro producto, porque no nos vendan gato por liebre tanto a agricultores como a consumidores, por evitar el fraude en los alimentos, pero hoy tenemos que vanagloriarnos de que por fin a nivel cultural se nos ha reconocido el AOVE", ha afirmado.

MEDIDAS DE PROMOCIÓN

En la misma línea, el secretario general de UPA en Jaén, Jesús Cózar, ha calificado la decisión de la RAE como "un paso en positivo. No obstante, ha hecho hincapié en que este avance formal debe traducirse en acciones concretas de divulgación para la sociedad.

"Lo que pedimos también es que se acompañe de medidas de promoción, de información hacia el consumidor, de que estamos hablando de un producto, de una grasa vegetal, una grasa que en definitiva es necesaria para el funcionamiento de nuestro día a día", ha manifestado.

Cózar, asimismo, ha aludido a la importancia de que este reconocimiento ayude a "hacer más concienciación de la que se hace hoy en día de qué es el aceite de oliva, qué es el aceite de oliva concretamente virgen extra, el de máxima calidad, el que más cualidades y propiedades tiene hacia la salud".

NUEVA EDICIÓN

Referida al aceite obtenido directamente de las aceitunas y solo por procedimientos mecánicos de máxima calidad, AOVE es una de las novedades, junto a otras como IA, trans, influencer, gordofobia, burrata, ciberataque, edadista, ceo, bómber, docuserie, ecoansiedad', ELA, mataleón, app, racializar, turistificación, basuraleza, narcolancha pódcast o porfa, entre otras.

Esta nueva edición, que es la primera nativa digital al haberse confeccionado en papel a partir del formato digital y no a la inversa, se ha presentado este viernes en la sede madrileña de la RAE. La versión física de la obra, editada por Espasa, consta de dos volúmenes en tapa dura y 3.606 páginas.

La obra, la más "emblemática" de la RAE es en esta edición la "más copiosa". Ofrece 99.990 artículos y cerca de 209.000 acepciones, además de 54.829 etimologías, 23.255 acepciones con marca de alguna especialidad técnica, 20.672 acepciones con alguna marca de países americanos o 24.708 formas complejas o pluriverbales, así como 85.201 ejemplos.

Además, entre las diversas novedades, las palabras con moción de género se presentan ahora con la forma femenina desarrollada y no solo representada por su terminación. Por ejemplo, la palabra técnico tendrá al lado el femenino técnica, y no 'técnico, ca'.

Si la edición anterior, de 2014, sirvió para conmemorar el tricentenario de la fundación de la Academia, la que ahora ve la luz lo hace en otro aniversario señalado, ya que en 2026 se cumplen 300 años de la aparición, en 1726, del primer volumen del conocido como 'Diccionario de autoridades'.

Así, la obra recoge el léxico general del español utilizado en todos los países hispanohablantes, además de una nutrida representación de las voces y acepciones especificas de cada país en que se habla español; voces y acepciones que se emplean en los distintos niveles de comunicación --coloquiales, cultas o malsonantes--; así como voces y acepciones principales o más extendidas pertenecientes al léxico especializado de las ciencias, las artes y otras actividades humanas.

También comprende el léxico fundamental del español usado desde el siglo XVI hasta hoy, expresiones pluriverbales, locuciones latinas, extranjerismos y una selección de los prefijos, sufijos y elementos compositivos más relevantes de la lengua.

Por otro lado, la labor de actualización de los contenidos afecta tanto a la incorporación de términos nuevos como a la revisión de los incluidos en ediciones anteriores. Así, hay novedades relacionadas con campos técnicos especializados como la medicina, la biología, la economía o el derecho, con Internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías, con la política, el medioambiente, la gastronomía, el deporte, con cuestiones sociales o con la vida cotidiana en general.