Cesur y Glovo analizan en Sevilla las claves para escalar negocios de hostelería manteniendo la identidad local

Imagen de la mesa coloquio del encuentro. - CESUR

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur), en colaboración con Glovo, ha organizado la jornada "Cómo escalar negocios en una ciudad en crecimiento". El encuentro, celebrado en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla, ha reunido a representantes del tejido empresarial, institucional y hostelero de la región para analizar las oportunidades, herramientas tecnológicas y retos operativos que afronta el sector a la hora de expandir sus modelos de negocio en entornos urbanos en pleno crecimiento.

De esta manera, la apertura institucional ha corrido a cargo del segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel. A continuación, se ha desarrollado una mesa de coloquio en la que han participado el CEO y cofundador de Padthaiwok, Manuel Alcalá; el CEO de Wismar, Pedro Díaz; y la fundadora de Marruzella, Remedios Zambrana; y moderada por la adjunta a direccion general de Cesur, Carlota García-Jarana, tal y como ha señalado la entidad en una nota de prensa.

De esta manera, los ponentes han expuesto "casos reales de éxito" vinculados a la hostelería de la ciudad y han debatido sobre digitalización, adaptación a los nuevos hábitos de consumo y gestión del crecimiento. Durante el coloquio, uno de los ejes centrales ha sido la necesidad de "escalar sin perder la identidad".

Así, los empresarios participantes han coincidido en que el crecimiento y la expansión de un negocio no deben medirse únicamente por el volumen de aperturas o el incremento de pedidos, sino por la capacidad de preservar la esencia original de la marca, mantener los estándares de calidad del producto y asegurar una relación de confianza y cercanía con el consumidor local.

En este sentido, se ha analizado la digitalización como un canal complementario. Los ponentes han recalcado que las plataformas tecnológicas no sustituyen la actividad ni la experiencia del restaurante físico tradicional. Al contrario, actúan como un "dinamizador estratégico" que permite complementar las ventas presenciales, ampliar el alcance geográfico de los establecimientos y conectar con nuevos perfiles de consumidores que demandan mayor flexibilidad, rapidez y facilidad de acceso. No obstante, el debate también ha puesto el foco en los retos operativos internos derivados del delivery y la transformación digital.

Por ello, tal y como ha señalado el citado comunicado, adaptar una estructura tradicional a estos nuevos flujos "exige cambios en la operativa, con el fin de garantizar una experiencia de cliente consistente y mantener los mismos estándares de calidad tanto en la sala del restaurante como en el domicilio".

Como conclusión, los ponentes han trasladado un "mensaje de confianza" dirigido a otros emprendedores de la región, animándolos a perder el miedo a la digitalización y a adoptar la tecnología de forma gradual como una aliada competitiva para reforzar su posicionamiento en el mercado.

Asimismo, han subrayado que las herramientas digitales están al servicio del negocio para potenciarlo, y nunca para homogeneizarlo o diluir su carácter propio.

SEVILLA, ENCLAVE ESTRATÉGICO PARA GLOVO EN EL SUR DE ESPAÑA

Por su parte, Glovo se trasladó en 2023 a unas nuevas oficinas en la ciudad. Las instalaciones, con más de 250 metros cuadrados, acogen a un equipo de más de 20 profesionales que se encarga de gestionar la estrategia de Glovo para la zona sur del territorio, incluyendo las Islas Canarias.

Así, la clausura de la jornada ha estado a cargo de la responsable de Glovo en el sur de España, María González, quien ha ratificado el compromiso de la firma con el ecosistema hostelero del sur de España y su voluntad de continuar impulsando la digitalización del comercio de proximidad en ciudades con alta proyección de crecimiento.

"Desde Glovo hemos apostado desde el principio por Sevilla y toda Andalucía por su visión de futuro y su clara apuesta por la innovación. Nuestro objetivo es seguir posicionando al sur de España como un referente tecnológico en Europa y que cada vez más andaluces encuentren en la app de Glovo todo lo que necesiten para su día a día", ha señalado María González.