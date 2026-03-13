Cesur lleva a cabo una misión empresarial en Miami para impulsar la internacionalización de las empresas del sur español

El vicepresidente ejecutivo de Cesur, Fernando Seco, y el director ejecutivo de la Cámara, Juan Carlos Pereira, firman un acuerdo. - CESUR

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España, Cesur, ha emprendido una misión empresarial en Miami (Florida), que se desarrolla del 12 al 15 de marzo. El objetivo de este viaje profesional es "ayudar a los empresarios del sur de España a aterrizar en el mercado estadounidense y, a su vez, atraer inversión norteamericana hacia Andalucía y Extremadura".

Según ha informado Cesur en una nota, para alcanzar estos objetivos, Cesur ha formalizado dos acuerdos que sirven de base operativa para sus asociados. En primer lugar, ha suscrito un Memorándum de Entendimiento (MOU) con la Spain-US Chamber of Commerce. El acuerdo, firmado este jueves 12 de marzo, por el vicepresidente ejecutivo de Cesur, Fernando Seco, y el director ejecutivo de la Cámara, Juan Carlos Pereira, nace con la misión de ayudar a las empresas asociadas a instalarse y consolidarse en el sur de Estados Unidos y México.

Esta alianza, establece una hoja de ruta para la cooperación entre ambas entidades. El convenio contempla el intercambio de información estratégica sobre oportunidades de mercado, el asesoramiento mutuo para identificar sectores clave de inversión y la organización conjunta de jornadas y encuentros profesionales. A través de este acuerdo, los socios de Cesur contarán con una plataforma sólida para que el talento y la capacidad productiva del sur de España encuentren su espacio en el mercado norteamericano.

Por otro lado, Cesur ha firmado un convenio de colaboración con AndalUSA, una plataforma que fomenta el conocimiento y reconocimiento de Andalucía en Estados Unidos estableciendo, para ello, alianzas entre entidades públicas y privadas que promuevan el crecimiento económico y el intercambio cultural entre empresas y consumidores de ambas regiones.

Este acuerdo, ratificado por María Rebeca Calvet y Fernando Seco, tiene como marco la celebración de la Feria de Sevilla en Miami, que tendrá lugar este sábado, 14 de marzo. El convenio con AndalUSA contempla la realización de jornadas técnicas entre el 12 y el 14 de marzo orientadas a fomentar relaciones comerciales bilaterales.

Son muchas las empresas socias de Cesur que han tenido un papel protagonista en esta misión, entre las que se encuentran Covap, Obando, Silbon, Acesur, Cosentino, Grupo Eulen, Atlantic Copper, Integra Soluciones y Andersen, entre otros.

Por último, con esta misión, Cesur refuerza su compromiso con la expansión exterior de sus asociados, ofreciendo a las empresas del sur de España herramientas reales para competir en un entorno globalizado.