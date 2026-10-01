Cesur sitúa la coordinación entre empresa y Administración en la FP para abordar las "necesidades reales" del mercado

Jornada 'Formación profesional y empleo real: claves para alinear talento y necesidades del mercado' en la sede de la Fundación Cajasol. - CESUR

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur) ha celebrado en la sede de la Fundación Cajasol (Sevilla) la jornada 'Formación Profesional y empleo real: claves para alinear talento y necesidades del mercado', organizada junto a Davante, que ha reunido a profesionales del ámbito educativo y empresarial para analizar cómo reforzar la conexión entre la Formación Profesional y las necesidades reales del mercado laboral.

El encuentro ha contado con la intervención de Paco Isla, director educativo de Davante, y una mesa coloquio, moderada por Eva García, directora de Empleabilidad B2B de Davante, que ha reunido a Alberto del Rey, director corporativo de Recursos Humanos, PRL y Calidad de Ximenez Group; Marta Gallego, directora global de Calidad de Migasa; y Blanca Fernández, directora territorial de Andalucía de Personas en Viamed, tal como ha detallado Cesur en una nota de prensa.

La jornada ha sido clausurada por María Victoria Martín-Lomeña, secretaria general de Servicio Público de Empleo y Formación de la Junta de Andalucía. La ponencia inicial ha corrido a cargo de Paco Isla, director educativo de Davante, que ha expuesto la visión estratégica con la que Davante se está posicionando en formación para el empleo. Ha subrayado que el reto actual no es únicamente formar a más personas, sino preparar profesionales capaces de incorporarse y aportar valor desde el primer día en un mercado que evoluciona con rapidez.

A su vez, ha recordado la necesidad de "una formación práctica, con especialización y un contacto continuo con la realidad empresarial, elementos imprescindibles para que los alumnos desarrollen competencias aplicables y actualizadas". Asimismo, ha mencionado que, en numerosos sectores, las empresas trasladan la dificultad creciente para encontrar determinados perfiles profesionales. Ante esta situación, Isla ha insistido que la formación y la empresa deben trabajar de manera conjunta para identificar necesidades, adaptar competencias y construir los perfiles que el mercado va a requerir, en lugar de esperar a que el talento aparezca de forma espontánea.

Durante la mesa redonda, moderada por Eva García, directora de Empleabilidad B2B de Davante, Alberto del Rey, director corporativo de Recursos Humanos, PRL y Calidad de Ximenez Group, ha puesto el foco en la importancia de estrechar la relación entre formación y empresa para impulsar la empleabilidad y el desarrollo profesional de los jóvenes. Ha señalado que La formación no termina cuando se obtiene un título: "El aprendizaje continuo debe formar parte de la trayectoria profesional. En Ximenez Group facilitamos esa formación continua para adaptarse a un mercado laboral y una realidad social cada vez más cambiante".

Del Rey ha destacado que la FP tiene una oportunidad decisiva para acercar a los jóvenes a profesiones técnicas con posibilidades reales de crecimiento, así como la necesidad de que las empresas se impliquen más en la orientación temprana. Por su parte, Marta Gallego, directora global de Calidad de Migasa, ha resaltado que la colaboración con los centros educativos permite acercar a los estudiantes a la realidad de los procesos productivos, facilitar su evolución profesional y contribuir a que las empresas cuenten con perfiles preparados para responder a los retos de un sector en constante transformación.

"Reforzar la sinergia entre educación y empresa es una inversión en competitividad, innovación y futuro, y una apuesta estratégica por el desarrollo del talento que necesita la tierra, los jóvenes y el sector agroindustrial". Blanca Fernández, directora territorial de Andalucía de Personas de Viamed, ha analizado la situación desde el ámbito sanitario, destacando la importancia de que los estudiantes de FP conozcan desde etapas tempranas la realidad de los entornos asistenciales y las competencias que demanda un sector en continua evolución.

"Desde Viamed buscamos el talento por y para los pacientes, personas que necesitan un mayor cuidado y que son el centro de todo lo que hacemos. Por ello, otorgamos mucha importancia a la formación y el aprendizaje de los alumnos en prácticas. Es prioritario que los estudiantes de FP conozcan la realidad de los entornos asistenciales y las diferentes competencias que demanda un sector en continua evolución, para que puedan ofrecer una atención cercana, cuidadosa y de calidad", ha señalado.

No obstante, el debate también ha puesto el foco en los retos que aún persisten para consolidar una Formación Profesional plenamente conectada con la realidad laboral. Los participantes han coincidido en que avanzar hacia modelos de colaboración más estables y estratégicos entre empresas, Administración y centros educativos es esencial para responder a un mercado que evoluciona con rapidez y demanda perfiles cada vez más especializados. En este sentido, han subrayado que una mayor coordinación entre el ámbito empresarial y las administraciones públicas resulta clave para que la FP se convierta en una herramienta eficaz frente a la creciente escasez de talento que afecta a numerosos sectores productivos.

La jornada ha sido clausurada por María Victoria Martín-Lomeña, secretaria general de Servicio Público de Empleo y Formación de la Junta de Andalucía, que ha destacado "las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno andaluz para disminuir la brecha que impide conectar las ocupaciones que realmente buscan los trabajadores con las ofertas que ponen sobre la mesa las empresas". En este sentido, ha señalado como uno de los ejes de actuación la Formación en el Ámbito Laboral, "que ejerce como una eficaz herramienta en favor de la empleabilidad y que solo en el periodo 2022-2025 ha mejorado los conocimientos de casi 240.000 alumnos".