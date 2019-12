Cesur urge la formación de un Gobierno que "devuelva la estabilidad al país"

Publicado 12/12/2019 15:29:33 CET

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de Sur de España Cesur ha defendido "la necesidad de formar un gobierno de forma inminente" que "devuelva la estabilidad política, económica y social al país".

Cesur ha apelado "a la responsabilidad de los partidos más votados en las elecciones generales para que propicien un gobierno estable y consistente que logre cambiar el signo de la desaceleración económica que se avecina" y que "propicie la generación de empleo, asegurando los servicios básicos del Estado y las pensiones".

Así, Cesur ha explicado en un comunicado que las últimas elecciones generales "no han resuelto la formación de un gobierno estable que adopte las medidas necesarias para atender la desaceleración económica y la necesaria creación de empleo en el futuro". "Tampoco ha resuelto la grave situación de inestabilidad política y social, ahora también económica, de una comunidad como Cataluña, necesaria para el desarrollo armónico del país", ha lamentado Cesur.

Además, la Asociación de Empresarios de Sur de España ha explicado que la actividad económica y empresarial, "necesaria para crear empleo y para generar los recursos que requiere el Estado para mantener los servicios públicos y las pensiones, requiere de la necesaria estabilidad política".

"Esta estabilidad política requiere que los socios que pretendan la formación de gobierno respeten el marco constitucional y compartan los principios de libre empresa y racionalidad económica", ha detallado.

Por tanto, a juicio de Cesur, se requiere de "una estrategia a largo plazo entre partidos con mayorías amplias y estables, que hagan frente a los grandes retos de la sociedad española, como son la creación de empleo y el fomento de la actividad económica que puedan garantizar los recursos para la Seguridad Social, la educación de calidad y la lucha contra el cambio climático".

"Nuestra sociedad no puede esperar más tiempo la formación de un gobierno estable, es la hora de las grandes decisiones, de los grandes pactos de Estado, buscando siempre el bien general y no el partidista particular", ha concluido Cesur.