Cetursa confía en que "triunfe la cordura" tras ofrecer "todo lo legalmente posible" a sus trabajadores en Sierra Nevada

GRANADA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada, Jesús Ibáñez, ha defendido este viernes que su departamento ha ofrecido a los trabajadores de remontes "todo lo que legalmente es posible", en tanto que las condiciones de todos los empleados de la Junta están marcadas por una regulación que "no se puede saltar" y ha confiado en que "triunfe la cordura" en el conflicto laboral abierto.

Ibáñez se ha pronunciado sobre este asunto después de que la plantilla anunciara este pasado jueves la desconvocatoria de la huelga de este sábado 22 de marzo, así como de los paros totales previstos para los sábados del 29 de marzo, 12 y 19 de abril coincidiendo estos últimos con la Semana Santa. No obstante, habrá paros parciales en estas fechas entre otras movilizaciones.

Aunque el consejero delegado de Cetursa se ha mostrado conocedor de estos extremos ha señalado que por el momento no tienen "comunicación oficial" y ha defendido que por parte de la empresa pública "se ha ofrecido todo lo que legalmente es posible" con unas condiciones que ya tienen estos trabajadores que "son las mejores que existen en todo el sur de Europa en una estación de esquí", según ha expuesto en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press.

"No se puede llegar a situaciones extremas y desgraciadamente este caso está en una situación extrema pero esperamos que la cordura triunfe", ha agregado Ibáñez, recalcando que lo que se podía ofrecer en el seno de las negociaciones "ya está ofrecido desde hace un año, no hay más". "Las condiciones de todos los que trabajamos en la Junta de Andalucía están marcadas por una regulación que afecta a nivel de seguros, de jubilaciones anticipadas e incluso retribuciones y no se puede saltar".

Ha enfatizado que la normativa presupuestaria establece además que no puede crecer la masa salarial a nivel nacional, no solamente andaluz, de modo que se trata de cuestiones en las que la Administración debe responder que "por ahí no se puede ir".

"NIEVE EN TODO EL MACIZO"

Jesús Ibáñez se ha referido también al "magnífico estado" en el que se encuentran las pistas de la estación granadina tras las nevadas que han venido descargando las distintas borrascas que atraviesan la Península Ibérica.

Así, y aunque las fuertes rachas de viento han impedido en los dos últimos días o dificultado el normal funcionamiento, ha confiado en que una vez que el tiempo se estabilice las pistas se llenen de usuarios que podrán disfrutar de la mejor oferta esquiable de la temporada.

Ello también enmarcado en el "importante nivel de empleo" que genera Cetursa, con 730 trabajadores, y la propia estación en un ecosistema del que dependen más de 7.000 empleos, el 2,1 por ciento del empleo de la provincia de Granada.

"Creo que tenemos más nieve que nadie en estos momentos, es absolutamente espectacular", ha agregado también con la mirada puesta en Semana Santa y el deseo de que esta última parte de la temporada funcione "muy bien" dada la calidad de nieve que existe actualmente.

De hecho, ha desvelado que el mes de febrero ha sido el mejor de la historia dentro de los que tienen 28 días, aunque marzo esté siendo más complicado por este tren de tormentas que afortunadamente está dejando nieve "por todos lados" en la estación granadina.