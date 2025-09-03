Cetursa culmina la sustitución de los cables de los telesillas Stadium y Laguna en Sierra Nevada

MONACHIL (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

Cetursa Sierra Nevada, en colaboración con empresas especializadas del sector del transporte por cable, ha procedido este verano a la sustitución de los cables tractores de los telesillas Stadium y Laguna, dos de los remontes más importantes y con más capacidad de transporte de la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada.

Los trabajos han culminado con éxito durante la última semana de agosto con el empalme del nuevo cable y su colocación en la línea de cada uno de los dos telesillas, según ha informado Cetursa Sierra Nevada en una nota de prensa este miércoles.

El trenzado de ambos cables ha sido ejecutado por un técnico de la empresa Fartzer, especialista en estas tareas de empalme de cable de medios mecánicos destinados al transporte de personas. Las tareas fueron llevadas a cabo bajo la supervisión de Dopplemayr, fabricante de los remontes Stadium y Laguna, con el objetivo de garantizar la máxima seguridad de las instalaciones.

Los cables sustituidos habían llegado al final de su vida útil, al superar el número de ciclos permitidos marcados la normativa, lo que obliga a su sustitución para garantizar la seguridad. Para su sustitución, Fatzer, desde su fábrica en la localidad suiza de Romanshorn, trasladó hasta Sierra Nevada dos bobinas de grandes dimensiones, con pesos que oscilan entre las 34 toneladas para los 4.350 metros del telesilla Stadium y las 37 toneladas para los 4.977 metros del telesilla Laguna.

Una vez ubicadas las bobinas en los emplazamientos más adecuados para la sustitución de los cables, dos grúas de 80 toneladas han sido necesarias para ejecutar toda la operación, junto con varios elementos adicionales, que facilitan la tarea, incluyendo una bobina vacía y otra de cable nuevo, un cabrestante, un equipo dotado con un motor y tambor, que es el encargado de tirar del cable para su recuperación y extender el nuevo cable, y una frenadora, que ayuda a frenar el cable durante su extendido.

Una vez finalizada toda la operación, el cable viejo es achatarrado. El remonte, con el nuevo cable instalado, debe rodar cien horas para comprobar que su funcionamiento es correcto, en condiciones de seguridad, han detallado desde la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada.