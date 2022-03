CEU Andalucía apuesta por la formación profesional y destaca la figura de sus 'alumni' como ejemplo de inserción laboral

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Profesionales CEU ha destacado este jueves su apuesta por la formación profesional, así como ha resaltado la figura de sus 'alumni' como ejemplo de la inserción laboral.

Así lo ha indicado el centro de estudios en un comunicado, donde ha añadido que la figura de sus 'alumni', esos estudiantes que dejaron las aulas hace algún tiempo y que, "gracias a la preparación adquirida", pudieron encontrar trabajo y ejercerlo, dejando patente que la formación profesional es una vía formativa que "realmente es tenida en cuenta por las empresas a la hora de contratar".

El principal objetivo del centro es la inserción laboral de sus alumnos, y es por ello que "apuestan por una formación eminentemente práctica, con una sólida base teórica".

La estudiante del Ciclo Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales entre 2019 y 2021 Sara Olea, ha explicado que "tan pronto como terminé las prácticas en la empresa que me asignaron, me contrataron allí mismo". Sin embargo, quiere continuar sus estudios y tiene previsto comenzar en octubre de 2022 un Máster en International Trade & Business, para "aumentar mis conocimientos en el ámbito de Comercio Internacional y así poder ir creciendo y alcanzando objetivos a mayor escala".

Respecto a la formación que recibió en el Centro de Estudios Profesionales CEU, ha destacado "la capacitación de los profesores, que son profesionales formados, dispuestos a ayudarte tanto en temas académicos como personales, así como la exigencia para alcanzar la excelencia y, sobre todo, las oportunidades que ofrece".

Asimismo, Olea ha recalcado "el esfuerzo que hacen los profesores por prepararnos y enfrentarnos a la realidad del mundo laboral, especialmente mi tutora de prácticas, que se encargó de buscarme un puesto en el Departamento Internacional, donde he podido encontrar mi vocación y darme cuenta de todo a lo que aspiro en la vida a nivel laboral". "CEU Andalucía nos brinda la oportunidad de crecer profesionalmente, nos anima a conseguir siempre la excelencia, a esforzarnos en ser mejores cada día", ha subrayado.

En 2019 recibió la Beca Erasmus para hacer las prácticas en el extranjero, pero debido a la pandemia, no pudo irse. Ahora, ha reconocido que "si las cosas hubieran sido de otra manera, actualmente no estaría donde estoy". A nivel personal, ha indicado que se queda "con las personas que me ha dado CEU Andalucía, amigos más que compañeros".

LA IMPORTANCIA DE LAS PRÁCTICAS

El centro ha señalado que uno de los aspectos fundamentales de la formación que ofrece son las prácticas. En el caso de Olea, "fueron tres meses de crecimiento profesional, porque la empresa en la que las hice es donde actualmente trabajo, me acogió perfectamente y me hizo sentir como una trabajadora más desde el primer momento". "Pude poner en práctica muchas de las cosas aprendidas durante el curso y, además, empecé a entender qué es realmente el mundo laboral y la vida adulta", ha destacado. "Es una perfecta pincelada de lo que significa tener responsabilidades, un horario y tareas", he apostillado.

El Centro de Estudios Profesionales CEU ha puntualizado que cuentan con un Servicio de Orientación que ayuda al alumno "en lo que precise" a la hora de elegir . "Tenía claro que quería dedicarme a algo de internacional por mi pasión por el inglés, pero si no hubiera sido por mis tutoras de FP, así como de mi tutora de prácticas no habría terminado de afinar mi vocación", ha enunciado Olea.

"Trabajo como comercial a nivel internacional y también gestiono temas logísticos; su ayuda tuvo gran importancia a la hora de definir un poco más aquello a lo que me gustaría dedicarme", ha recordado la 'alumni'.

Para concluir, ha afirmado que "a veces, la vida te pone en situaciones complicadas, donde la toma de decisiones trae muchas consecuencias, buenas y malas; pero, al final, quien la sigue la consigue y el esfuerzo acaba teniendo su recompensa".