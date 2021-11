CEU Andalucía pone en marcha la VI edición del Excellence Program para promover la excelencia de los alumnos

BORMUJOS (SEVILLA), 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos de la Fundación San Pablo Andalucía CEU ha acogido este miércoles la presentación de la VI edición del Excellence Program, dirigido a los alumnos del Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU y del Centro de Estudios Profesionales CEU que han sido propuestos para el mismo y cuyo objetivo es promover la excelencia de los mismos.

La presentación ha corrido a cargo de la directora del Instituto de Posgrado de CEU Andalucía, María Luisa Ríos, y por el coordinador del programa, Juan Jurado, según ha informado la institución en un comunicado. Asimismo, estuvieron presentes el tutor Jorge García Laguardia; la responsable de programas del Instituto de Posgrado CEU, Myriam Navarro, y la secretaria del Instituto de Posgrado CEU Belén Rodríguez.

El Excellence Program nace con el objetivo de potenciar el desarrollo profesional, en búsqueda del desarrollo integral de los alumnos seleccionados por sus méritos académicos. A través de la adquisición de competencias y actitudes personales y profesionales, mejoran su futura empleabilidad antes, incluso, de terminar sus estudios reglados, según ha explicado CEU Andalucía.

En su intervención, Jurado ha animado a los estudiantes y sus familias a reflexionar sobre el programa como una oportunidad de "adelantar las experiencias personales y laborales diez o 15 años".

En esta línea, el coordinador del programa ha puntualizado que "se debe aprender de todas las situaciones" y, por ello, el plan del Excellence Program abarca temas económicos, de comunicación, de oratoria, de gestión de equipos, o de inglés.

Los estudiantes seleccionados deben cumplir unos requisitos previos para poder matricularse: tener un siete mínimo de nota media, obtener una carta de recomendación del coordinador del grado o ciclo, superar el test de admisión y la entrevista personal, y conseguir, tras superar el programa, el certificado de 'Master in Leadership and Management' para el alumnado de grado y 'Expert in Leadership and Management' --que se convertirá en 'High' con el segundo año optativo-- para el alumnado de Formación Profesional (FP).