CGT convoca un paro este jueves en el Parlamento por tres "despidos", una hora antes del pleno de constitución

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SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

CGT ha convocado este jueves una huelga en la sede del Parlamento, de 11,00 a 12,00 horas, por "el despido de tres funcionarios interinos del cuerpo de ujieres" y para exigir su "inmediata reincorporación, a través de la bolsa de trabajo constituida según la normativa de personal" de la institución. Este paro se producirá una hora antes del pleno de constitución del Parlamento de la XIII Legislatura.

En un comunicado, CGT ha señalado que esos tres despidos "han supuesto un recorte de personal, que ha pasado de 24 ujieres en 2025 a 21 en 2026", lo que va "a producir un empeoramiento significativo de la calidad del servicio y de las condiciones de trabajo de los restantes integrantes del cuerpo de ujieres".

Asimismo, el sindicato ha señalado que, desde "la convocatoria del paro y su preaviso legal a la Mesa del Parlamento, no se ha producido ningún acercamiento ni negociación con la administración, salvo la perceptiva negociación de los servicios mínimos con el comité de huelga". "Dada la falta de voluntad de las direcciones administrativa y política de la Cámara, la huelga se llevará a cabo como estaba previsto", según ha apuntado.

Durante el paro se realizará una concentración del personal de Parlamento en la puerta de la calle San Juan de Ribera (entrada al aparcamiento), según ha explicado CGT, apuntando que a esta concentración han "comprometido su asistencia varios portavoces de los grupos parlamentarios".

Una vez realizado el paro, CGT quiere "intentar nuevamente iniciar un proceso negociador con la dirección parlamentaria y con la nueva Mesa resultante del Pleno constitutivo de la XIII legislatura, con el objetivo de solucionar el presente conflicto laboral".

Si el proceso negociador no se lleva a cabo o no se llega a un acuerdo, CGT ha anunciado que seguirá "con las movilizaciones" y abordará la posibilidad de convocar nuevo paro con motivo del próximo pleno de investidura.