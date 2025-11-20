Una charla de la experta Carmen Ruiz Repullo en Granada aborda el lunes las ciberviolencias machistas en adolescentes

Archivo - Carmen Ruiz Repullo, en el centro en la imagen de archivo - PRENSA UNE - Archivo

El Aula de Padres, Madres y Personal Docente de CCOO organiza el próximo lunes, 24 de noviembre, a las 17,30 horas, en el salón de actos de la sede sindical en la capital granadina, una charla sobre ciberviolencias machistas en adolescentes, impartida por la experta en violencia de género y adolescencias Carmen Ruiz Repullo, profesora de Sociología de la Universidad de Granada.

La iniciativa se enmarca en el compromiso del sindicato con la prevención de las violencias machistas y la protección de la juventud, con especial atención a las chicas adolescentes, que "siguen siendo las principales víctimas de control digital, acoso, manipulación emocional y difusión no consentida de imágenes a través de redes sociales y dispositivos móviles", según ha informado CCOO en una nota de prensa este jueves.

CCOO Granada destaca que "informar a las jóvenes y dotarlas de herramientas para identificar estas violencias es hoy más urgente que nunca" en tanto entiende que "la presión en redes sociales, los modelos de relación basados en el control y la normalización de conductas tóxicas hacen que muchas chicas no identifiquen a tiempo los primeros signos de agresión, lo que dificulta la prevención y la intervención".

La sesión con esta experta feminista nace en este contexto con un objetivo de "informar, sensibilizar y ofrecer herramientas reales a las familias y al personal docente ante el crecimiento de las violencias machistas ejercidas a través de redes sociales, plataformas digitales y dispositivos móviles". Desde CCOO señalan que se trata de "un fenómeno cada vez más presente entre adolescentes y jóvenes, que exige una respuesta conjunta desde los hogares, los centros educativos, instituciones y la sociedad en su conjunto".

Desde su Aula de Padres, Madres y Personal Docente, CCOO Granada subraya la importancia de "generar espacios de diálogo y formación donde familias y profesorado puedan comprender cómo se manifiestan estas formas de violencia en el entorno digital", que pueden pasar por "control mediante redes sociales, difusión de imágenes sin consentimiento, aislamiento, chantaje emocional, ciberacoso o presión sexual".

Así, la presencia de Ruiz Repullo aportará una mirada experta y cercana, basada en años de investigación con adolescentes y en el desarrollo de herramientas pedagógicas para la prevención de la violencia de género.

CCOO Granada ha invitado a familias y profesionales de la educación a participar en esta actividad abierta, desde la convicción de que "la formación y la corresponsabilidad social son claves para proteger a la juventud y promover relaciones igualitarias en la era digital".