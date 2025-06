Chauchina (Granada) acoge en julio tres noches de música y cultura dentro del 37º Certamen de Bandas de Andalucía

GRANADA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha presentado la 37ª edición del Certamen de Bandas de Música de Andalucía (CMBA), junto al alcalde de Chauchina, Jesús Fernández, y el director del evento, Jesús Montalbán. Se celebrará los días 4, 5 y 6 de julio, a partir de las 21,30 horas, en el Auditorio 'Vicente y Llopis' de esta localidad granadina.

Según ha recogido la Diputación en una nota, Caracuel ha señalado que "este certamen es una manifestación de nuestra riqueza cultural, un espacio de encuentro para músicos y público, y un escaparate de la excelencia artística de estas bandas de música".

"Cada edición reafirma el talento, el esfuerzo y la pasión de las bandas de música, que representan lo mejor de nuestra identidad andaluza. Es un orgullo para la provincia de Granada acoger un evento de esta magnitud", ha sostenido.

Además, la diputada ha resaltado que "la edición de este año tiene un significado especial al coincidir con el 40 aniversario de la Banda Municipal de Chauchina, un símbolo de esta localidad y de compromiso con la cultura".

Por su parte, el alcalde de Chauchina ha indicado que "estamos muy orgullosos de nuestra Banda y de la escuela que hace nutrirse a la propia formación. Este evento es muy especial para muchos pueblos de la Vega de Granada y tiene mucho trabajo detrás. Quiero invitar a todos los vecinos de la provincia y de Andalucía a que nos visiten y puedan disfrutar de un gran acto que celebra la música".

Con una trayectoria que abarca más de tres décadas, el CBMA ha reunido a lo largo de su historia a más de 80.000 espectadores, 400 bandas, 20.000 músicos y 1.600 obras interpretadas, consolidándose como una cita imprescindible para los amantes de la música de banda, ha destacado la Diputación.

Este año, según ha añadido la institución provincial, el certamen recupera su formato tradicional de tres noches consecutivas dedicadas exclusivamente a la música de banda y la participación de agrupaciones de toda Andalucía.

PROGRAMACIÓN

El viernes 4 de julio, a partir de las 21,30 horas, arrancará la primera jornada del certamen con la actuación de la Asociación Musical Banda de Albolote, que abrirá la noche con un repertorio que incluye 'Las provincias', de Vicente y Arturo Terol, 'La Torre del Oro', de Gerónimo Giménez, y 'Un poeta en Nueva York', de Álvaro Cámara.

A continuación, la Banda Municipal 'Amantes de la Música' de Campillos (Málaga) deleitará al público con las piezas 'Música y vino', de Manuel Morales, 'Suite andaluza', de Manuel López-Quiroga, y 'Around the World in 80 Days', de Otto M. Schwarz. Cerrará la jornada la Banda de Música de Lanjarón, que interpretará 'Lanjarón', de Fernando Penella, 'Fantasía Lorquiana', de Aniceto Giner, y 'Pórtico', de Antón Alcalde.

El sábado 5 de julio, continuará el certamen. A partir de las 21,30 horas, la Banda Municipal de Música de Alcaudete ofrecerá su interpretación de 'Alcaudete', de José Molina, 'El Pilar Andalucía de Estepona', de Ferrer Ferrán, y 'Arabesque', de Samuel R. Hazo.

Seguidamente, la Banda Juvenil de la Agrupación Musical San Indalecio de La Cañada tomará el relevo con las piezas 'La Juvenil', de David Gómez, 'Almería (Fantasía Andaluza)', de León Alapont, y 'Concerto d'Amore', de Jacob de Haan. La Banda Municipal de Chauchina cerrará la noche con un protagonismo especial, interpretando 'José Gaspar', de Aniceto Giner, 'La canción del olvido', de José Serrano, y 'Aurora (estampa musical)', de José Manuel Izquierdo.

La clausura del certamen será el domingo 6 de julio. A las 21,30 horas, la Banda de Música de Loja abrirá con 'Camino de Rosas', de José Franco, 'El baile de Luis Alonso', de Gerónimo Giménez, y 'Danzón nº2', de Arturo Márquez. Después, la Banda Municipal de Música de Montefrío ofrecerá su repertorio, que incluye 'La Giralda', de Eduardo López, 'Estampas andaluzas', de Andrés Piquero, y 'Entre flores', de José Fernández-Pacheco.

Para cerrar el certamen, la Banda Municipal de Chauchina volverá a subir al escenario, esta vez interpretando 'Homenaje al Maestro Giner', de Jesús Montalbán, 'Chauchina, el embrujo de la Vega', de Aniceto Giner, y 'Andalucía', de Eduardo Escobar, poniendo el broche de oro a tres noches dedicadas a la música de banda.