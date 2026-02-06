La CHG advierte en Córdoba de que con la nueva borrasca se espera nueva subida del río: "Lo malo está por venir"

El río Guadalquivir supera, a su paso por Córdoba capital, los cinco metros de crecida de su caudal desbordando sus márgenes. A 6 de febrero de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Madero Cubero - Europa Press

CÓRDOBA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Coordinación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en Córdoba, Pedro Escribano, ha advertido este viernes de que con la nueva borrasca Marta, que llega este fin de semana, se espera "una nueva subida" del río Guadalquivir, "que como no habrán bajado mucho los niveles, dará niveles suponemos que más altos que los que tenemos ahora mismo". "De ahí que no se puedan relajar de ninguna forma las medidas que hay", porque "lo malo está por venir".

Así lo ha asegurado el representante de la CHG en una rueda de prensa, acompañado por la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López; la comisaria jefa provincial de Policía Nacional en Córdoba, Dolores López, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, Ramón María Clemente.

Según ha apuntado Escribano, los niveles del río van a seguir subiendo "a lo largo del fin de semana o al comienzo de la semana que viene", a lo que ha agregado que "los embalses ya están llenos y se quiere aprovechar el hueco posiblemente de este viernes y sábado para, sin superar mucho los niveles que hay ahora mismo, intentar desembalsar un poco y hacer un poco de hueco", dado que "la segunda oleada va a dar niveles más altos".

Al respecto, ha indicado que "la previsión es estar en el entorno de 2010, con la incertidumbre climática, porque no sabemos exactamente cuánto va a llover y dónde". Al hilo, la subdelegada ha comentado que "el modelo de la Aemet está funcionando muy bien y las previsiones se cumplen casi al 100%", algo que, en palabras del jefe de la CHG, "ha servido para anticipar algunas actuaciones y para gestionar los desembalses".

Mientras, la subdelegada ha manifestado que "nos hemos puesto en la peor de las situaciones, con el objetivo de que no sufra riesgo ninguna persona". Espera que "esa peor situación no llegue y nos quedemos más abajo, pero por ser lo más previsores, nos ponemos en lo peor". "Vamos a esperar que no lleguen los 2.500 metros cúbicos --en el paso del río por la ciudad como en 2010-- y ojalá se queden en los 2.000 que ahora mismo tenemos y que no están produciendo grandes inundaciones", ha expresado.

En este sentido, la representante del Ejecutivo central, tras una reunión de coordinación con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, ha asegurado que la situación es "un poco complicada en toda la provincia", aunque ha valorado que la Confederación comenta que "se han estabilizado y van a la baja los caudales en Marmolejo y en el río Yeguas", algo que "da una cierta tranquilidad".

"Si bien es verdad que en Villafranca de Córdoba, que era una zona que preocupaba, ha saltado el agua, pero la afección no ha sido excesivamente grande y ha afectado a parte de huertos familiares", ha indicado López, para agregar que "una zona que preocupaba mucho, la parte de Palma del Río, el Genil se ha estabilizado, con lo que las cotas para Palma del Río, aunque suban, no se espera que puedan subir mucho".

"PROBLEMAS A PARTIR DEL DOMIMNGO Y LUNES"

No obstante, López ha remarcado que "el problema que se puede presentar es que viene otro frente de borrasca, Marta, y las previsiones que tiene Aemet es que pueden venir entre 40 y 60 litros en intensidad, pero no persistencia".

Así, ha aseverado que "esta lluvia empezará entre el sábado y el domingo y los problemas pudieran verse acuciados a partir del domingo y el lunes". "Ahí es donde vamos a estar trabajando y viendo cómo va evolucionando la situación", ha expuesto.

Igualmente, ha mencionado que "ahora mismo, el caudal de referencia para medir lo que pueda ocurrir en Córdoba capital va a ser Villafranca de Córdoba más Navallana, que este jueves tuvo que abrir compuertas y pudiera ser que se necesitaran algunos desembalses adicionales, si se considerara necesario para la segunda ola que trae la nueva borrasca".

Y ha abundado en que "la confederación da tranquilidad, porque ahora mismo el valor de referencia es 2.000 metros cúbicos por segundo y en 2010, que eran las previsiones en las que nos pusimos inicialmente, eran 2.500 metros cúbicos", por lo que "da una cierta tranquilidad", aunque "vamos a seguir totalmente expectantes", ha recalcado.

DESPLIEGUE DE LA UME

Entrentanto, la subdelegada del Gobierno ha declarado que desde el miércoles se trabajaba para "prevenir las posibles incidencias que ocurrieran, y tanto Guardia Civil como Policía Nacional se pusieron a trabajar en este tema".

Así, de Policía Nacional se han desplegado este jueves alrededor de 270 efectivos durante las 24 horas del día, colaborando en el desalojo en distintas zonas de Córdoba, como Majaneque, La Cigüeña, Altea y El Veredón de la Barca, "en todas las urbanizaciones que preveíamos que podían inundarse".

También se sigue con la labor de seguridad ciudadana "para que las familias tengan tranquilidad que sus casas no van a ser utilizadas por el pillaje que pudiera ocurrir", al tiempo que los agentes colaboran en las labores en Cabra y Lucena, ha afirmado López, quien ha elogiado el trabajo desde los ayuntamientos y los equipos municipales.

En cuanto a la Guardia Civil, unos 425 agentes han trabajado en las labores, como el desalojo de viviendas en "distintos puntos que se consideraban que podían ser complicados, como Priego de Córdoba, Baena, Palma del Río, Carcabuey, Pedro Abad, Villa del Río, Villafranca y Moriles, con 96 viviendas y 205 personas que han sido desalojadas".

Además, desde este jueves por la noche se han incorporado 27 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), "que vienen con material específico de evacuación de aguas para cualquier cuestión que se necesite", ha destacado la subdelegada.

En la provincia, hay unas 20 carreteras afectadas, todas provinciales o autonómicas, a la vez que ha valorado que "la movilidad a través de carreteras de la Red General del Estado se puede seguir produciendo sin ningún problema".

Desde la Jefatura Provincial de Carreteras, se han desplegado 88 efectivos, más otros tantos efectivos que corresponden a empresas de mantenimiento y conservación "para en el caso de que sea necesario, si ocurre algún bache en algún kilómetro, que se actúe lo más rápido posible para que no haya problema".

Desde la Confederación, un total de 160 efectivos trabajan "noche y día", mientras que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) tiene 17 personas "trabajando las 24 horas al día para tener información en cualquier hora". Y desde las redes sociales de Subdelegación "se ponen todas las actualizaciones del SAIH para conocimiento de la población".

CIERRE DEL AEROPUERTO

Por otra parte, López ha recordado que el aeropuerto ha habido que cerrarlo por "los problemas por las inundaciones", a lo que ha agregado que "no sabemos exactamente cuándo lo podremos volver a abrir". Y en los trenes, se ha suspendido por motivos de la inclemencia meteorológica la circulación de Media Distancia entre Sevilla, Córdoba y Jaén y los servicios de proximidad de Córdoba. Y la Alta Velocidad, con origen o destino Andalucía, está suprimidas, excepto el servicio de AVE Madrid-Villanueva de Córdoba.

La representante del Ejecutivo central en la provincia ha insistido a toda la población en "la prudencia, la cautela y que hagan caso a todo lo que los efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional puedan decirles y aconsejarles, porque están mirando solamente por la seguridad ciudadana, por que no haya víctimas, que es lo principal".

Y el coronel de la Guardia Civil ha precisado que no ha habido detenciones por el momento, pero sí se ha identificado a personas que "no tenían que estar" por las zonas desalojadas, "pero simplemente con la presencia de los agentes conseguimos disuadirles". "Eso no quita que la gente todavía no ha llegado a sus casas y es probable que cuando lleguen nos encontremos alguna denuncia", ha expresado, al tiempo que ha resaltado "la colaboración ciudadana" en todas las labores.