La Junta corta al tránsito de peatones el Puente Romano de Córdoba ante la crecida del Guadalquivir

El río Guadalquivir, en su crecida, ha llevado a la Junta a cerrar el Puente Romano al tránsito peatonal. - MADERO CUBERO-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Conservación de Carreteras de Córdoba, dependiente de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en la provincia, ha procedido al "corte al tránsito de peatones" del Puente Romano de Córdoba, ante la crecida de caudal que experimenta el río Guadalquivir a su paso por la capital cordobesa.

En concreto, según ha informado la Administración autonómica en una nota, dicho cierre del histórico puente se ha llevado a cabo por el "riesgo" que supondría transitar por el mismo "ante la subida del caudal del Río Guadalquivir a su paso por la ciudad".

Junto a ello, está previsto que, más allá del precinto ya colocado en ambos extremos del Puente Romano, que une la Torre de la Calahorra con la denominada Puerta del Puente y la Mezquita-Catedral, el Ayuntamiento de Córdoba colocará elementos para impedir el paso de peatones.

Esta medida se ha adoptado cuando, según recoge el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), consultado por Europa Press, el río a su paso por Córdoba ha superado con creces el nivel rojo, de 2,5 metros de altura, que establece el riesgo de inundación, y se ha situado en casi seis metros.