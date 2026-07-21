CHG anuncia que la balsa del Cadimo entrará en explotación en Jaén para la próxima campaña de riego

Archivo - Imagen de archivo de la balsa del Cádimo - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUDALQUIVIR

JAÉN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín, ha anunciado que la balsa del Cadimo, ubicada en el término de Jaén capital, entrará en explotación para la próxima campaña de riego que va desde abril de 2026 a octubre de 2027.

Martín, que se ha reunido con el presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, para abordar proyectos relacionados con las infraestructuras hidráulicas de la provincia, ha indicado a preguntas de los periodistas que la balsa está ya lista para entrar en explotación.

Lo último sobre esta infraestructura era que el organismo de cuenca estaba redactando el informe final del llenado. Se trataba del documento preceptivo que debía ser aprobado por la Dirección General del Agua del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y que permitía declarar formalmente finalizada dicha fase de llenado.

Martín ha indicado que independientemete de que se haya culminado dicho trámite, lo que es "seguro" es que la balsa entrará en explotación para la próxima campaña.

La balsa del Cadimo es una infraestructura hidráulica inaugurada en 2018, pero que ocho años después sigue sin entrar en servicio. Cuenta con una capacidad máxima de almacenamiento unos 7,5 hectómetros cúbicos.

La fase de llenado comenzó en enero de 2021 y, según ha venido apuntando la CHG, dado que se llena por bombeo desde el río Guadalbullón "ha estado condicionada a los periodos de sequía últimos". El tren de borrascas de principio de año ha contribuido a dar el último empujón al llenado de esta infraestructura.

Con una inversión de 60,8 millones de euros, vía fondos Feder, la balsa del Cadimo es una de las actuaciones de mayor inversión de las que se han realizado en la cuenca del Guadalquivir en los últimos años. Comenzó su construcción hace 15 años y se finalizó hace cinco años, pero a día de hoy sigue sin poder entrar en servicio.

Tras la conexión de la estación de bombeo a la Subestación de Endesa Distribución, en diciembre de 2020 comenzaron de las pruebas de funcionamiento.

El objetivo que persigue es doble: por una parte, pretende afianzar la superficie de olivar en regadío, hasta 15.000 hectáreas, y, por otra, regular y mejorar el caudal ecológico del río Guadalbullón.

La construcción se inició en 2008, en el marco del Plan Activa Jaén y se terminó a mediados de 2018. Desde entonces, el organismo de cuenca ha venido trabajando hasta lograr que comenzara el llenado y las primeras pruebas.

La balsa lleva aparejado un proyecto de construcción de una planta solar fotovoltaica para disminuir la huella de carbono que producirá la puesta en funcionamiento de la estación de bombeo, así como para reducir el coste del consumo eléctrico que conlleve el bombeo.

Precisamente, en abril de este año, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, informó favorablemente de dicho proyecto fotovoltaico.

Sobre este proyecto, Martín ha indicado que se está trabajando para poder llevar a cabo su licitación, por lo que la explotación de la balsa comenzará sin contar con dicha planta, un proyecto que "llevará más tiempo".

CERRADA DE LA PUERTA

Por otro lado, sobre la futura presa de la Cerrada de la Puerta, la presidenta de la CHG se ha mostrado confiada en que se pueda licitar la redacción del proyecto "en los próximos meses", una vez que la Abogacía del Estado haya emitido el correspondiente informe previo a la licitación.

Fue el pasado mes de marzo cuando en otra reunión en Diputación con el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Hugo Morán, y la presidenta de la CHG, Gloria Marín, se apuntó que la redacción del proyecto de la presa de la Cerrada de la Puerta podría salir a licitación antes de este verano.

Entonces, el anterior presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que el pliego técnico estaba "prácticamente finalizado" para un proyecto que definió como "la gran obra en la cuenca del Guadalquivir, que forma parte del Plan Hidrológico, en el que se contemplan cinco millones de euros para la redacción del proyecto".