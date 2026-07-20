La CHG y los ayuntamientos de Granada coordinan las actuaciones frente a los daños provocados por las borrascas

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín, en la reunión con los municipios granadinos afectados por las borrascas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

GRANADA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha acogido una reunión con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria Martín, personal técnico del organismo de cuenca y representantes de los ayuntamientos beneficiarios de ayudas destinadas a paliar los daños ocasionados por las borrascas y a ejecutar actuaciones dirigidas a reducir el riesgo de futuras inundaciones y avenidas.

El encuentro, presidido por el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha servido para analizar el desarrollo de los proyectos previstos por los municipios y abordar, desde una perspectiva técnica y de colaboración institucional, las distintas cuestiones relacionadas con su ejecución, especialmente aquellas actuaciones que, por sus características o ubicación, requieren la intervención del organismo de cuenca dentro de su ámbito competencial.

Durante la reunión se han revisado las necesidades específicas planteadas por los ayuntamientos y los procedimientos necesarios para favorecer el adecuado desarrollo de las actuaciones, estableciendo cauces de coordinación directa entre las administraciones implicadas que permitan avanzar en su tramitación con las máximas garantías técnicas y administrativas.

El subdelegado del Gobierno ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones para que los municipios puedan materializar estas inversiones y ha subrayado la necesidad de mantener una interlocución fluida entre los ayuntamientos y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir durante las distintas fases de los proyectos.

Asimismo, ha señalado que estas actuaciones tienen una doble finalidad: por un lado, contribuir a la recuperación de las infraestructuras y espacios afectados por los episodios meteorológicos adversos y, por otro, reforzar la capacidad de prevención y protección de los municipios ante futuros episodios de lluvias intensas, inundaciones y avenidas.

La reunión se enmarca en el trabajo de seguimiento y coordinación impulsado desde la Subdelegación del Gobierno para acompañar a los ayuntamientos beneficiarios en el desarrollo de las actuaciones financiadas y favorecer que los proyectos puedan avanzar de manera coordinada, eficaz y conforme a los procedimientos establecidos.

En la provincia de Granada, el Gobierno de España ha aprobado ya más de 278,5 millones de euros destinados a actuaciones de reconstrucción y prevención en 119 municipios afectados.

En total, se han recibido en la Subdelegación del Gobierno 128 expedientes correspondientes a otros tantos municipios de la provincia, que suman una financiación estatal que rondará los 285 millones de euros.