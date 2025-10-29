La CHG logra "ahorrar un poquito" en el agua prevista para desembalse por la "planificación conservadora" del campo

Archivo - Imágenes del embalse de Los Melonares. A 12 de marzo de 2025 en Castilblanco de los Arroyos, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha logrado "ahorrar un poquito" del agua autorizada el pasado mes de abril para desembalse --alrededor de 1.200 hectómetros cúbicos para cultivos de regadío de los que se han desembalsado 1.100-- gracias al "trabajo" de los usuarios, que hicieron una "planificación conservadora" en torno al mes de febrero.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, la presidenta de la CHG, Gloria Martín, ha agradecido el "esfuerzo importante" de los usuarios por hacer un uso "eficiente" de los recursos. La Cuenca está en una "buena" situación después de tres años "muy duros" por una "sequía intensa". El nivel de los embalses es "significativo", con 3.294 hectómetros cúbicos embalsados.

Según los últimos datos disponibles, los pantamos andaluces se encuentran al 41,76% (4.628 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.082 hm3), lo que supone 30 menos que hace una semana. Pese a esta nueva bajada, los pantanos andaluces registran 4,89 puntos más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 36,87%, con 4.086 hm3 y 11,47 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 3.360 hm3.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 41,03%, con 3.294 hm3, lo que significa 16 menos en una semana. Sin embargo, superan la media de los diez últimos años (2.842 hm3); y mejoran en 704 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.590 hm3.

La Cuenca Mediterránea Andaluza, por su parte, desciende al 43,52% y baja así a los 511 hectómetros cúbicos registrados, una pérdida total de siete hm3 en una semana. No obstante, su reserva supera la media de los últimos diez años (450 hm3) y la del año pasado, cuando tenía 257 hm3 en este periodo.

Los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva cuentan ahora con 143 hm3, lo que significa dos menos que hace una semana, y se sitúan al 62,44% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años se sitúa por encima (152 hm3), y cuentan con 20 hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban los 163 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz baja al 41,18% de su capacidad total, con 680 hm3, lo que vienen siendo cinco menos en una semana. La reserva cuenta actualmente con 330 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 350, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (642 hectómetros).