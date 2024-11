Los embalses de la CHG "no han mejorado tanto" a pesar de las "lluvias tan cuantiosas"

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Nuria Jiménez, ha manifestado este lunes que, tras los últimos temporales vividos en Andalucía, los embalses de la CHG, mayoritarios en la región, "no han mejorado tanto" las reservas "como podríamos haber mejorado con unas lluvias tan cuantiosas".

En una entrevista a Canal Sur, Jiménez, que ha admitido que no esperaban desde la confederación "tantísima agua" descargada estas últimas semanas, ha matizado que "ha llovido mucho en la zona occidental", si bien en la zona oriental de Granada y Jaén "las precipitaciones no han sido tan importantes, con lo cual, quizás de cara a nuestros recursos aquí, a nuestros embalses, no ha mejorado tanto la reserva como podríamos haber mejorado".

Preguntada por si en la región existen accidentes geográficos como los de Valencia que pudieran causar un desastre similar al ocurrido en esta comunidad, la directora técnica ha detallado que en la cuenca del Guadiana menor "también hay numerosas ramblas" y en la zona de Málaga "cauces cortos y pendientes".

"Al final, toda la zona costera pasa un poco parecido al Levante, tenemos la orografía con mucha pendiente y muy próxima a la cuenca, con lo cual, son cuencas muy rápidas y son barrancos o ramblas que habitualmente no llevan agua, y que la concentran en un tiempo muy corto, con gran velocidad", ha especificado.

Ha declarado que la CHG, aunque "no puede tener control en todos los cauces de los ríos de nuestra cuenca", sí intenta "tener algún punto de control", como en "los que podemos prever que haya más incidencias".

Por otro lado, sobre el protocolo para advertir a autoridades, Jiménez ha trasladado que "igual que todas las cuencas intercomunitarias, tenemos protocolizado avisos al 112, al CSEM de Andalucía, y vamos informando cuando pasamos de ciertos umbrales, amarillo, naranja y rojo, emitiendo boletines de aviso hidrológico en los que especificamos cuál es la tendencia de esos caudales". Al respecto de la pasada DANA, con especial incidencia en Málaga, aunque sus cuencas son competencias de la Junta y no de la CHG, ha admitido como "muy propicias" la alarma y medidas que se tomaron "para proteger a la población" de esta provincia.