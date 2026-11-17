Archivo - Embalse del agrio de Aznalcóllar. Imagen de archivo - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha elaborado una cartografía de posibles zonas de reutilización de aguas regeneradas en la demarcación, disponible a través de su Infraestructura de Datos Espaciales (IDE- CHG), con el objetivo de orientar la localización prioritaria de nuevos aprovechamientos.

Esta herramienta permite identificar las zonas compatibles con nuevos usos de aguas regeneradas, las áreas prioritarias para su reutilización y aquellas en las que se contempla la sustitución, prioritaria u obligatoria, de recursos hídricos, según ha detallado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en una nota. Además, distingue las zonas destinadas a la plena reutilización del agua o a la recarga de acuíferos.

En cuanto a criterios técnicos y ambientales, para su elaboración, el organismo de cuenca ha realizado un análisis conforme a los criterios establecidos en el Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reutilización del agua, y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Entre los aspectos considerados se encuentran el mantenimiento del régimen de caudales ecológicos, la protección de los usos existentes aguas abajo, la compatibilidad ambiental con el estado de las masas de agua y las posibilidades de reutilización en zonas costeras y cauces temporales.

Igualmente, la cartografía constituye una herramienta orientativa para la localización de posibles aprovechamientos, sin que la identificación de una zona implique su autorización automática. Sin embargo, cada expediente de concesión deberá ser analizado individualmente conforme a la normativa vigente.

En este contexto, la CHG prevé publicar en próximos días la convocatoria para la presentación de solicitudes correspondientes a la reserva de 20 hm3 de aguas regeneradas contemplada en el Plan Hidrológico del Guadalquivir 2022-2027.

En este sentido, la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) abrirá un plazo de seis meses para la presentación de solicitudes y proyectos. La información cartográfica está disponible a través de la IDE-CHG, que permite visualizar las zonas identificadas y descargar los datos en distintos formatos, como shapefile, KML o GeoJSON.

Durante los diez primeros meses de 2026, esta plataforma registró 20.000 usuarios activos y puso a disposición de la ciudadanía 127 capas públicas de información geográfica, consolidándose como una herramienta de consulta, transparencia y apoyo técnico.