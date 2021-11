La CHG ultima la convocatoria de la Comisión Permanente de Sequía priorizando la "garantía" del abastecimiento humano

SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ha anunciado que se está elaborando la convocatoria de la Comisión Permanente de Sequía, encargada de gestionar las principales pautas del nuevo Decreto Ley de Sequía, y que la "primera obligación" de este organismo "es hacer todo lo posible para que haya recursos suficientes para el abastecimiento humano.

"Nos hemos comprometido para trabajar en la CHG con los usuarios ese futuro decreto ley, que el gobierno tramitará con toda seguridad, para que esté lo suficientemente bien argumentado y que cumpla las expectativas que todos tenemos", ha indicado el presidente en declaraciones a los medios de comunicación antes de presidir la jornada de participación pública del Proyecto de Propuesta de Revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir en el que se ha dado a conocer el proceso de elaboración y revisión de este documento que, tras su aprobación, constituirá el marco de gestión de los recursos hídricos de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir para el horizonte 2022-2027.

Asimismo, ha informado que "no se prevén" cortes de agua y que esta declaración de sequía extraordinaria sirve para "poner una alerta de que la situación está mal porque la tendencia es mala", pero que "no estamos preocupadísimos, sino preocupados". "Ahora mismo tenemos garantizado el abastecimiento en dos años y no hay que dar una voz de alarma", ha detallado.

De esta forma, ha recordado a la ciudadanía que "tenemos que ser conscientes" con la situción, así como "fomentar" el ahorro doméstico, "porque cada gota de agua importa", al tiempo que ha indicado que además de esto "hay que fomentar el ahorro en el sector agrícola e industrial".

PLAN HIDROLÓGICO PARA LOS PRÓXIMOS SEIS AÑOS

Sobre el Plan Hidrológico, Páez ha detallado que el mismo va regir las pautas de actuación en la cuenca durante los próximos seis años, de 2022 a 2027. "Es equilibrado y, después de la declaración de sequía extraordinaria, es un plan que está diseñado para gestionar desde la incertidumbre los periodos de sequía que de normal sufrimos en esta cuenca, que cada vez son más frecuentes e intensos", ha relatado.

Así, ha explicado que desde la Administración se van a poner en los próximos seis años un total 3.760 millones de euros, de los que "más de la mitad" se van a gastar en conseguir los objetivos ambientales.

"Nuestra finalidad es que se logren y que los ecosistemas hídricos estén en buen estado para que los usuarios tengan agua suficiente en cuanto a calidad y cantidad; por eso estamos decididos con este plan que es clave y que está consensuado con todas las administraciones y todas las asociaciones", ha manifestado.

Por último, ha concluido que para poder gestionar el agua correctamente existen tres herramientas de las que dispone la CHG. Se trata del Plan Hidrológico, el Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones y el Plan Especial de Sequía, aprobado el pasado 2 de noviembre.