El ciclo 'La Palabra Encendida' celebra su tercera edición en Córdoba con Averroes de protagonista por 900 aniversario

CÓRDOBA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del ciclo literario 'La Palabra Encendida', organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, se celebra desde este martes al jueves y en esta ocasión plantea un acercamiento y reflexión sobre el contexto histórico y la vigencia del pensamiento de Averroes, una de las figuras más influyentes de la filosofía universal en el año en que se conmemora los 900 años de su nacimiento.

Según ha informado el Ayuntamiento, este programa, en el que colabora la Junta de Andalucía, la Diputación, la Universidad y Casa Árabe, se presenta como un viaje vibrante por tres citas divulgativas en formatos cercanos, protagonizados por destacadas figuras intelectuales y literarias del país.

Bajo el lema 'Averroes: puente, razón y ciudad', se concibe un encuentro especialmente sugerente que reúne a los más destacados autores de novela histórica, el catedrático de Historia Medieval José Luis Corral y el escritor Jesús Sánchez Adalid, además de editores, escritores e intelectuales como Sebastián de la Obra y Manuel Pimentel. Todos ellos son conducidos por autoras y profesionales de la comunicación cultural --Matilde Cabello, Mar Rodríguez Vacas y María José Martínez--, bajo la coordinación de la historiadora y escritora Virginia Luque.

El ciclo lo abre el profesor José Luis Corral, adentrándose en la significación universal y trascendencia de Averroes desde el islam al cristianismo. A través de un debate excepcional, Sebastián de la Obra y Manuel Pimentel analizarán a Averroes y Maimónides como modelos éticos en momentos convulsos. El broche del ciclo lo cierra el galardonado escritor Jesús Sánchez Adalid, que se adentrará en el complejo siglo XII en el que vivió el personaje.

Todas las actividades están previstas en el salón de actos de Cajasur, en el número 13 de la Avenida Gran Capitán, a las 19,30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.