Científicos del CSIC logran crear en el laboratorio condiciones similares a las del planeta Marte primitivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un trabajo internacional con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha logrado crear "jardines químicos a partir de sulfato de calcio" en laboratorio, identificando además las condiciones para su formación y desarrollo espontáneos, que concuerdan con las que pudo haber en el planeta Marte primitivo.

Según ha explicado la institución científica en una nota, los jardines químicos son estructuras tubulares totalmente inorgánicas pero cuya forma recuerda a la de seres vivos como plantas o corales. Sin embargo, "llaman a la cautela" para "evitar confundir estas estructuras con restos de vida pasada".

La investigación, publicada en la revista 'Angewandte Chemie', tiene aplicaciones industriales y científicas relacionadas con tecnología del cemento, la corrosión de metales o el estudio del origen de la vida, han afirmado los expertos.

En este sentido, el investigador del CSIC en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra y uno de los autores, Alexander Van Driessche, ha remarcado que "se ha demostrado que estos jardines que combinan calcio y sulfatos se producen en condiciones muy similares a las que la ciencia dice que podrían haber existido en el Marte primitivo". Así que, "existe la posibilidad" de que, al "interpretar las imágenes obtenidas por sondas y rovers, estos jardines producidos de forma abiótica puedan confundirse con evidencias de vida orgánica", ha explicado.

APLICACIONES INDUSTRIALES

Los investigadores no solo han logrado formar jardines químicos de sulfato de calcio, sino que han identificado las condiciones para su formación y desarrollo espontáneos. Según han puntualizado en el estudio, observaron y describieron los patrones de crecimiento a diferentes concentraciones y temperaturas, y determinaron la composición exacta de las estructuras resultantes que eran completamente de yeso.

Van Driessche ha seguido explicando que el área de trabajo se ha relacionado con "la búsqueda de métodos más sostenibles para producir bassanita" --un tipo de sulfato de calcio que se emplea en construcción como precursor del yeso-- dado que el proceso industrial actual requiere un elevado consumo energético.

Aunque posibles de reproducir en laboratorio, la superficie terrestre no reúne las condiciones para el crecimiento espontáneo de estos jardines de sulfato de calcio. De hecho, "para encontrar condiciones que favorezcan su crecimiento hay que mirar a las fumarolas negras de los fondos oceánicos, con su combinación de agua salada y fluidos hidrotermales", han afirmado.

IMPLICACIONES PARA LA BÚSQUEDA DE VIDA MARCIANA

Tal y como se desprende de la investigación, aunque estos jardines no se producen de forma espontánea en la superficie terrestre, la superficie de Marte sí presenta grandes depósitos de sulfato de calcio, resultado de la época en la que el planeta estuvo probablemente recubierto de agua. Es precisamente por ello que los investigadores suelen examinar estos depósitos cuando buscan restos de vida.

Sin embargo, durante estas épocas con agua, la superficie del planeta presentaba "un ambiente ácido y salino" que, según los autores del trabajo, resulta totalmente compatible con la formación espontánea de estos jardines químicos. Unos jardines que, vistos a través de las imágenes de sondas y rovers, y sin ninguna otra información adicional, "podrían confundirse con fósiles".

"Nuestro trabajo puede entenderse como un llamamiento a la cautela, un recordatorio de que la morfología por sí sola no constituye un indicador fiable de vida. Que algo tenga una forma parecida a la de seres orgánicos no lo convierte automáticamente en una biofirma", ha recordado el investigador del CSIC.