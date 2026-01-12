Científicos de Granada identifican compuestos con actividad antitumoral en una nueva variedad de berenjena

Especie de berenjena denominada S0506 - UGR

GRANADA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico integrado por investigadores de la Universidad de Granada (UGR) y el Instituto de Investigación Biosanitaria (IBS), en colaboración con la Fundación Cellbitec, ha localizado compuestos naturales en semillas de una berenjena obtenida por cruce de otras especies, denominada S0506, con una notable capacidad para frenar el crecimiento de células de cáncer de colon.

La investigación, publicada recientemente en la revista científica 'Food Bioscience', revela que estos extractos, ricos en flavonoides y polifenoles, inhiben la proliferación tumoral e incluso actúan sobre las células madre cancerígenas, con un perfil de toxicidad bajo para las células sanas.

Los resultados, obtenidos en cultivos celulares y en animales, abren una nueva vía para el desarrollo de futuras terapias complementarias para el tratamiento de estos tumores, según ha informado este lunes la UGR en una nota de prensa sobre este trabajo.

El trabajo ha sido desarrollado por los grupos CTS-107 y A01 del Centro de Investigación Biomédica de la UGR y el ibs.Granada, liderados por José Carlos Prados y Consolación Melguizo, el AGR-145 del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos y el Mixto Universitario Deporte y Salud, dirigido por Jesús Porres, y la Fundación Cellbitec de Almería, representada por Francisco Bermúdez).

Se ha centrado en un extracto obtenido de semillas maduras y desengrasadas de la variedad de berenjena S0506 (Solanum melongena L.), aportada al estudio por el grupo biotecnológico Beyond Seeds. Mediante técnicas analíticas avanzadas, los responsables del trabajo han podido "identificar una concentración significativa de moléculas bioactivas como el kaempferol, la quercetina o la protodiosina".

La exposición de líneas celulares de cáncer colorrectal humano y murino (ratones) a este extracto ha demostrado "un potente efecto antiproliferativo, incluso a concentraciones muy bajas". Los estudios de laboratorio han permitido "descifrar parte del modo en que actúan estos compuestos".

Su eficacia, según la información facilitada por la UGR, se basa en la activación de rutas que conducen a la apoptosis (muerte celular programada) y a la autofagia (proceso de muerte celular), así como en la alteración del citoesqueleto de las células tumorales.

Un aspecto crucial del hallazgo para los expertos es que los extractos también afectan a las células madre tumorales, consideradas responsables de la resistencia a los fármacos y de las recaídas. Paralelamente, los ensayos han mostrado además "un efecto tóxico nulo o muy reducido sobre las células normales".

La investigación ha avanzado a una fase preclínica, utilizando animales con tumores inducidos. El tratamiento con los extractos de semilla de berenjena ha logrado reducir de forma muy significativa el volumen de los tumores. Además, en otros modelos experimentales se ha observado una notable disminución de la angiogénesis, el proceso de formación de nuevos vasos sanguíneos que los tumores necesitan para crecer y alimentarse. Este efecto antiangiogénico refuerza el potencial terapéutico del compuesto.

El cáncer de colon es uno de los más frecuentes a nivel mundial, por lo que la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas sigue siendo una prioridad en la investigación biosanitaria. Este proyecto se enmarca en un convenio de colaboración público-privada entre la UGR y la Fundación Cellbitec, dentro de las líneas de trabajo de esta última para promover vegetales innovadores y saludables.

Según estos científicos, los resultados justifican la continuidad de la investigación con estudios más complejos a nivel molecular y farmacológico, destinados a "determinar la seguridad, las dosis óptimas y las posibles aplicaciones futuras".