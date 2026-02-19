Cientos de estudiantes transforman Rabanales en un punto de encuentro cultural en el IV Festival Aulas sin Muros

Autoridades y alumnado en el Teatro Griego de Rabanales celebrando el IV Festival Aulas sin Muros. - UCO

CÓRDOBA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Centenares de estudiantes se han dado cita para arropar esta cuarta edición del Festival 'Aula Sin Muros', una iniciativa puesta en marcha en 2023 y que, un año más, pone de relieve que la cultura puede ser el mejor espacio en el que encontrarse y el puente más sólido para establecer vínculos entre los distintos colectivos de la comunidad universitaria.

Según ha indicado la Universidad de Córdoba en una nota, durante la jornada, organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura y el Consejo de Estudiantes, cerca de una veintena de Aulas universitarias han exhibido el trabajo que desarrollan a lo largo de distintas acciones divulgativas y participativas repartidas por toda la jornada. Entre las principales novedades destaca la incorporación por primera vez del Aula de Danza, que ha ofrecido una clase magistral interactiva de Kizomba, impartida por el artista y profesor internacional Jamaica Negro.

Más allá de ello, desde el Teatro Griego del Campus de Rabanales, las personas asistentes han podido disfrutar de un amplio programa y acercarse, entre otras muchas actividades, al mundo de la impresión 3D y a las herramientas de código abierto de uso cotidiano, asistir a talleres de sensibilización ambiental, realizar catas dirigidas o participar en talleres de cine.

La jornada ha contado con la presencia de, entre otras autoridades, el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo; el vicerrector de Estudiantes y Cultura, Israel Muñoz; la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Sara Pinzi, y el director general de cultura de la institución universitaria, Fernando Lara, quienes han recorrido los distintos estand para conocer las actividades programadas e interesarse por las propuestas de las Aulas.

Concretamente, el evento ha contado con la participación de Ucoturem, Vet-Agro, Aula de Danza, Aula de Oratoria y Debate, Aula de la Naturaleza, Aula de Ingeniería Sostenible y Digital-BIM, Aula de Software Libre, Aula de Ciberseguridad y Redes, Aula de Cine, Aula de Fotografía, Aula de Teatro Álvarez el Brujo, Aula del Vino, Aula del Motor, Aula de Sostenibilidad, Aula de Astronomía, Aula de Mejora Educativa, Aula de Ocio Creativo, Aula de Rock y Cultura Underground, y Aula de Movilidad Eléctrica, además de los servicios UCOidiomas y UCOCultura (organizador del evento), la tuna femenina de la Universidad y la Tuna de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales.

Las distintas acciones de las aulas se han celebrado en un ambiente festivo al ritmo de actuaciones musicales interpretadas por personal de la UCO, una de las señas de identidad de esta edición, que ha puesto especial énfasis en reforzar la participación de la comunidad universitaria, dando protagonismo tanto a grupos musicales como a otras iniciativas lideradas por estudiantes y personal técnico de la Universidad de Córdoba.

Así, además de las actuaciones de la cantante cordobesa de flamenco Lourdes Pastor, que ha abierto el programa musical, y el rapero Andrei La Ley, que ha sido el encargado de cerrarlo, el resto de interpretaciones han corrido a cargo de Dulce Zurita y los grupos Perdigón, Fuera de Peligro, Plaza Vacante, Calcidia y Capitán Furillo, liderados por integrantes de la propia comunidad universitaria como Juan Luz, Mayte Hernández, Antonio Gomera, Jesús Ruz y Fernando Palomares, quienes han ofrecido una muestra del talento musical propio de la institución.

En un balance realizado sobre estos espacios, el vicerrector de Estudiantes y Cultura, Israel Muñoz, ha catalogado estas iniciativas como un "pilar clave dentro del proyecto cultural de la UCO", ya que no sólo "tejen redes entre el estudiantado, PDI y Ptgas", sino que también "reúnen a personas de distinto bagaje cultural" y son "las mejores embajadoras culturales de cuanto se hace en la universidad, dándonos a conocer más allá de los ambientes científicos o estrictamente académicos".

AULA DE OCIO CREATIVO

Tal y como ha explicado el vicerrector, la institución universitaria cuenta actualmente con 28 aulas. La última incorporación, el Aula de Ocio Creativo, fue creada en 2025 con el objetivo de impulsar distintas actividades creativas como el origami, la pintura, el modelismo, los bolillos, el encaje, el coleccionismo o la cultura.

En este sentido, Muñoz ha calificado el impacto de estas iniciativas durante los últimos años como "claramente positivo", un periodo en el que se ha trabajado "con el objetivo de que estos espacios ganen visibilidad tanto dentro como fuera de los límites de la universidad".

Para ello, ha explicado, se han mantenido reuniones anuales "para conocer de manera grupal las dificultades y potencialidades de estos proyectos", y se ha realizado "un seguimiento intenso que nos permite conocer sus vicisitudes sin comprometer su independencia".