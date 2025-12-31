Cientos de menores, acompañados por sus familias, participan en la fiesta infantil de Nochevieja en Jaén

Cientos de niñas y niños, acompañados por sus familias, participan en la fiesta infantil de Nochevieja en la capital jiennense. - AYTO.DE JAÉN

JAÉN 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cientos de niñas y niños, acompañados por sus familias, han participado en la mañana de este miércoles en la fiesta infantil de Nochevieja en la capital jiennense.

Se trata de un evento que forma parte del programa especial de Navidad elaborado por el Ayuntamiento de Jaén, a través del Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Fiestas y bajo el patrocinio de Sonido Espimar, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

La actividad ha sido "todo un éxito" con la asistencia de cerca de 700 niños que han disfrutado de "un gran elenco" de muñecos cabezudos infantiles, pelotas gigantes, globos, bolsas de regalo, talleres de globoflexia.

Asimismo, el acto ha contado con la presencia de las cantantes Inés Robles 'La Morenita' y Yolanda Triguero Heredia que, con sus popurrís navideños, han animado una "repleta" plaza de Santa María.