Cierra el establecimiento Sojo del Mercado Victoria de Córdoba tras dar positivo tres trabajadores

CÓRDOBA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La dirección del establecimiento de ocio nocturno Sojo del Mercado Victoria de Córdoba ha comunicado que, dentro de los controles preventivos establecidos, tres miembros de la plantilla han resultado positivos por coronavirus, sin que inicialmente tengan relación.

Su estado es bueno y están asintomáticos, según ha subrayado el local en un comunicado en el que exponen que, para ayudar en la determinación del alcance del contagio, se ha cerrado temporal y exclusivamente el establecimiento Sojo Mercado hasta su completa resolución, esperando abrir en unos días.

"Estamos en permanente contacto con las autoridades sanitarias y a su disposición para cualquier incidencia que pudiera derivarse", sostiene Sojo, que aclara que la clausura no afecta en modo alguno a la zona gastronómica del Mercado Victoria, la cual no ha tenido ningún afectado.

No obstante, prosiguen, "animamos a nuestros clientes que pasaron por nuestras instalaciones --no por la parte gastronómica del mercado-- desde el pasado jueves 6 de agosto hasta el 12 de agosto a ponerse en contacto con Salud Responde para establecer el contacto y la necesidad o no de realización de prueba PCR".