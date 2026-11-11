Cierre preventivo de los parques municipales de Jaén ante la previsión de fuertes rachas de viento

Archivo - Parque Andrés de Vandelvira, en el Bulevar. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén procederá al cierre preventivo de los parques municipales a partir de las 15,00 horas de este miércoles ante las fuertes rachas de viento previstas, que han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar la alerta naranja.

Igualmente, ha recomendado a la ciudadanía que permanezcan alejados de aquellos parques que no cuentan con cerramientos y que, por lo tanto siguen abiertos al público, como es el caso de la Alameda de Adolfo Suárez, según ha informado en una nota la Concejalía de Medio Ambiente.

Al respecto, ha destacado que estas condiciones meteorológicas adversas en las que se esperan rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, especialmente en Jaén capital, los Montes y el Valle del Guadalquivir, "pueden provocar la caída de ramas y árboles".

Por ello, se aconseja "extremar las precauciones, evitar las zonas arboladas y limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor riesgo". De igual forma, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.