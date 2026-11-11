Cortes en distintos puntos de la AP-7 y de la Ronda Litoral de Barcelona por la huelga general

Carteles por la huelga general del 11N - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general de este miércoles en Catalunya ha empezado con distintos cortes de tráfico, entre los cuales los de la AP-7 en Sant Gregori (Girona), Cerdanyola del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Llinars del Vallès y Subirats (Barcelona) y los de la Ronda Litoral de Barcelona a la altura de Drassanes.

Según ha informado Trànsit en distintos mensajes en X recogidos por Europa Press, la circulación también está cortada por manifestación en la A-2 en el Prat de Llobregat y Sant Joan Despí (Barcelona) en sentido a la capital catalana, y en la B-140 en el acceso al CIM Vallès, en Santa Perpètua de Mogoda.

En el área de Lleida se registran cortes en la LL-11 en ambos sentidos a la altura de la capital ilerdense; en la A-2 en Alcoletge (salida 467, enlace con la C-13) y en la A-2 en Tàrrega (salida 507, enlace con la c-14).