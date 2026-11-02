Cigestur reunirá en Córdoba a 350 especialistas en turismo patrimonial con el apoyo de universidades de tres continentes

Archivo - Turistas junto a la Mezquita-Catedral de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Córdoba volverá a convertirse los próximos días 19 y 20 de noviembre en el epicentro mundial de la gestión turística del patrimonio, con la participación de más de 350 especialistas, investigadores y gestores patrimoniales en la VI edición del Congreso Internacional de Gestión Turística del Patrimonio (Cigestur), que cuenta con la colaboración de 17 universidades de tres continentes y que organiza la Universidad de Córdoba (UCO).

El evento, según recogen Cigestur y la UCO en sus web, consultadas por Europa Press, se ha constituido como uno los encuentros académicos más relevantes a nivel internacional dentro del binomio turismo-patrimonio, refuerza así su proyección internacional y mantiene la trayectoria de crecimiento experimentada durante las últimas ediciones.

Cigestur se convertirá un año más en un espacio de encuentro para compartir ideas innovadoras y buenas prácticas sobre cómo gestionar, proteger y poner en valor el patrimonio a través del turismo y mostrar las últimas investigaciones en la materia.

En esta sexta edición, se pone el foco en la sostenibilidad turística, la innovación tecnológica y la integración responsable del patrimonio en el modelo de desarrollo de los territorios. A través de más de 20 líneas temáticas especializadas, se abordarán los grandes desafíos actuales, como la gestión de flujos en sitios Patrimonio, la revitalización mediante el turismo rural, la gastronomía identitaria y el uso de Inteligencia Artificial (IA) aplicada a nuevos productos turístico-patrimoniales.

El programa central del congreso, que rendirá este año homenaje a la figura de Averroes con motivo de la conmemoración del 900 aniversario de su nacimiento, se desarrollará el jueves 19 y viernes 20 de noviembre, si bien durante los días previos se realizarán una serie de actividades académicas y sociales con el fin de propiciar el intercambio de conocimiento entre el personal académico, universidades y gestores públicos.

En concreto, las actividades académicas se celebrarán, tanto en la sede de la Cátedra de Turismo Patrimonial de la UCO, organizadora del congreso, como en las facultades de Ciencias del Trabajo, de Filosofía y Letras, y de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales.

El congreso cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación cordobesa, el Cabildo Catedral y diversas empresas locales y entidades, como el Palacio de Viana.

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

Además, la organización del evento cuenta con el apoyo de 17 universidades internacionales colaboradoras. Son la Universidad Nacional de Costa Rica (Costa Rica), la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo (México), la Universidad Ibn Zohr, l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestión, en Dakhlay (Marruecos); la Universidad y Abdelmalek Essadi de Tetuán (Marruecos), la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México), la Universidad Autónoma de Puebla (México), la Universidad Nacional de Frontera, en Sullana (Perú), y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (Argentina).

A todas ellas se suman la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Ecuador), la Universidad Americana de Paraguay (Paraguay), la Universidad Nacional de Barranca (Perú), la Universidad de Alexandría, Facultad de Turismo y Hostelería (Egipto), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en México; la Universidad Tecnológica de Escuinapa, en Sinaloa (México); la Universidad del Magdalena, en Santa Marta (Colombia), la Universidad Guadalajara -Cualtos- (México), y el Instituto Tecnológico San Luis Potosí (Itslp), en México.