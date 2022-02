CILU-Linares deja en la militancia "la decisión última" sobre la moción sin entrar "en ningún caso" en el gobierno

LINARES (JAÉN), 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

EL Consejo General de CILU-Linares ha determinado "no entrar en el gobierno" que pudiera tras la moción de censura contra el alcalde, Raúl Caro-Accino (Cs), que gobierna en minoría junto al PP, sobre la que el PSOE ha iniciado contactos con el resto de la oposición, al tiempo que dejará "en manos de los afiliados la decisión última" sobre apoyar o no esta medida.

Según ha informado el partido --que con sus tres concejales es clave para el resultado de la moción si finalmente se presenta, al igual que lo fue en 2019 con un pacto con Ciudadanos y populares para formar gobierno que se rompió en enero 2021-- el Consejo General mandata a sus ediles "a realizar toda intervención necesaria para garantizar la vuelta a la estabilidad política del Ayuntamiento".

Una estabilidad que, en su opinión, está "perdida tras la ruptura unilateral del pacto de gobierno por el actual alcalde Raúl Caro-Accino hace un año", cuestión esta que CILU-Linares considera "en el fondo de la propuesta de moción de censura".

No obstante, el órgano de dirección del partido limita a que "en ningún caso se entrará de nuevo en el gobierno local en este mandato". Además, "deberá garantizarse, en todo caso, la democratización y apertura del gobierno local a todas las fuerzas políticas y la priorización de proyectos de creación de empleo".

El máximo órgano entre asambleas generales también ha validado las negociaciones producidas hasta la fecha por la dirección del partido con PSOE, PP, Cs e Izquierda Unida y ha reconocido "el esfuerzo de los intervinientes por proteger el interés de la ciudad".

Y ello, según ha añadido, "una vez que tanto el alcalde como la concejal Noelia Justicia están totalmente desacreditados por PP y Ciudadanos" y en lo que ha calificado como "una huída personal hacia adelante".

"La decisión final sobre la propuesta de moción de censura contra el actual alcalde quedará delegada en una consulta vinculante a las bases, mediante voto indelegable y secreto, en el que solo pueda contestarse con sí o no", ha señalado.

Por otro lado, se ha referido a la "supuesta denuncia" del Ayuntamiento contra el portavoz de CILU, Javier Bris, ante una presunta extralimitación a la hora de usar la autorización para acceder al registro cuando formaba parte del equipo de gobierno.

Ha asegurado que, después de consultar al Consistorio, se ha "comprobado que no existe ninguna denuncia por parte de la Administración contra Javier Bris, ya que no se ha acordado actuación alguna ni consta resolución en ese sentido".

Al respecto, ha indicado que "debe tratarse de una actuación particular del alcalde" de la que no tienen "constancia alguna", a la vez que han subrayado que "en un ayuntamiento no hay o no debe haber datos secretos para ningún cargo público".

Ha añadido, además, que "llevan un año intentando dañar la imagen pública" de los concejales de CILU-Linares, y sobre todo de Javier Bris, "pero no lo consiguen". "Ya denunciamos públicamente que el alcalde nos amenazó con denunciar a nuestro portavoz si seguíamos negociando la propuesta de moción de censura, lo que da una imagen pésima del alcalde de Linares frente a empresarios, inversores y la sociedad en general", ha concluido.

LA CORPORACIÓN

En las elecciones municipales de 2019 el PSOE obtuvo ocho concejales, frente a los cinco que consiguió el PP, otros cinco Ciudadanos; tres, CILU-Linares; dos, Linares Futuro y otros dos, IU. Finalmente, hubo pacto de gobierno entre Cs, PP y CILU.

Sin embargo, esta última formación abandonó el gobierno local hace poco más de un año ante la remodelación planteada por Caro-Accino, a su juicio, de forma unilateral y sin negociación, de modo que suponía una ruptura de facto del acuerdo. Desde entonces, los diez ediles de Cs y Partido Popular gobiernan en minoría el Ayuntamiento de la segunda ciudad más poblada de la provincia.

Fue a mediados del pasado enero cuando la dirección del PSOE de Linares anunció que consultaría a la militancia la posibilidad de iniciar contactos con otras fuerzas políticas para articular la moción de censura.

Una vez que tuvo ese respaldo, ha venido manteniendo contactos con Linares Primero, CILU-Linares e Izquierda Unida. En este último caso, ha habido acuerdo entre socialistas e IU para presentar la moción, algo que fue refrendado por las respectivas militancias.

Queda por ver la posición que toman Linares Primero, formación impulsada por el que fuera alcalde socialista Juan Fernández tras su expulsión del PSOE, y, sobre todo, CILU Linares, que con sus tres ediles es determinante.