Cinco detenidos por cultivar más de 300 plantas de marihuana en un cobertizo y una casa cueva de Baza (Granada)

Plantación de marihuana desmantelada en Baza (Granada) - POLICÍA NACIONAL

BAZA (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Baza (Granada) a cuatro hombres y una mujer como presuntos autores de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico después de que fueran descubiertas 319 plantas de marihuana en un cobertizo y una casa cueva de la localidad.

Por un lado, los agentes descubrieron una edificación tipo cobertizo cueva con una plantación dispuesta en seis habitáculos con un total de 126 plantas, cortadas y peladas, colgadas en el interior para su completo secado.

En el mismo espacio encontraron todo el utillaje necesario: 14 transformadores, 20 focos, una maquina de aire acondicionado, 9 ventiladores y otros utensilios.

Ante la evidencia de estos hechos los agentes llevaron a cabo la detención de los tres responsables de la plantación, todos varones, con edades comprendidas entre los 23 y 26 años, contando los tres con antecedentes policiales previos.

Por otro lado, localizaron un inmueble tipo casa cueva con una estancia en la que encontraron una plantación con un total de 193 ejemplares de cannabis de entre 80 y 100 centímetros de altura en avanzado estado de floración.

En dicho inmueble también hallaron herramientas y maquinaria bastante similar a la de la otra entrada y registro.

Los agentes también pudieron incautar una caja con 160 gramos de picadillo de marihuana, 845 euros en dinero fraccionado, una carabina de calibre 4,5mm, tres tijeras de podar, una tablet, y una balanza de precisión.

En base a esos presuntos delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, los agentes llevaron a cabo la detención de los dos responsables de la plantación, un varón y una mujer, el primero de ellos de 48 años con antecedentes previos y la mujer de 52 años sin antecedentes.

Una operación simultánea que ha recibido el nombre de 'Mochuelo' y ha dado como resultado la incautación de 319 plantas y la puesta a disposición judicial de sus cinco detenidos a la Sección Civil y Penal del Tribunal de Instancia de Baza Plaza número 2.