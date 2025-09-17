Cinco detenidos en la operación contra el narcotráfico en barrios de Palma del Río (Córdoba)

Archivo - Un guardia civil en un control en uno de los accesos a Palma del Río. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas en la operación contra el narcotráfico en barrios del municipio cordobés de Palma del Río, donde se han desmantelado varios puntos de venta de droga al menudeo, interviniendo distintas cantidades de sustancias estupefacientes, en tres registros.

Según adelantaron fuentes cercanas al caso, el operativo se desarrolla desde las 12,00 horas de este miércoles en diversas localizaciones, con la previsión de diversas detenciones, así como el registro de inmuebles.

Para las labores se han desplegado un helicóptero del Instituto Armado y agentes del Grupo Rural de Seguridad y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Benemérita en la zona.