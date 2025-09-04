Cinco grupos de la Universidad de Córdoba para impulsar la digitalización en el sector agroalimentario andaluz

El equipo de la UCO que trabaja en el proyecto Andalucía Agrotech EDIH. - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco grupos de investigación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam) de la Universidad de Córdoba (UCO) se han unido para impulsar la transformación digital del sector agroalimentario andaluz a través del proyecto europeo 'Andalucía Agrotech EDIH', coordinado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y liderado en la UCO por la catedrática Rosa Gallardo.

Según ha indicado la institución universitaria en una nota, la digitalización del sector agroalimentario ya es una realidad que contribuye al incremento de su competitividad y sostenibilidad económica, social y medioambiental. No obstante, el proceso de transformación digital puede ser difícil y requiere de formación, experiencia y una inversión inicial que no siempre puede ser asumida por las empresas.

"Cuando hablamos de transformación digital, lo hacemos fundamentalmente de oportunidades, pero también de un proceso complejo en el que las empresas agroalimentarias, especialmente las PYMEs, encuentran diferentes barreras que dificultan la incorporación de innovaciones", ha explicado Francisco López, investigador del proyecto en la Universidad de Córdoba.

Por eso, el proyecto ofrece formación y asesoramiento a las pymes agroalimentarias andaluzas, para que la incorporación de innovaciones digitales se traduzca en casos de éxito que impulsen nuevos desarrollos tecnológicos y mejoren la confianza del sector en las respuestas digitales.

"Las empresas del sector agroalimentario están interconectadas. Si una empresa incorpora una innovación digital y le funciona, genera interés en otras con las que comparte necesidades. Los casos de éxito ejercen un importante efecto tractor", ha explicado López.

Este proyecto ha sido diseñado para que sean las empresas quienes demanden servicios de innovación digital a los socios que lo integran, entre los que se encuentra la UCO. De este modo, la universidad facilita al sector el acceso una infraestructura equipada con múltiples innovaciones digitales entre la que se encuentra la Finca Experimental de Rabanales y diferentes laboratorios y equipos como plataformas de vuelo UAV, instrumentación NIRS y cámaras hiperespectrales, entre otros, así como la experiencia de personal investigador de diversas áreas.

Estos servicios son gratuitos para las pymes beneficiarias y se pueden combinar. "Lo ideal es adaptarnos a las necesidades de las empresas y acompañarlas en su proceso de transformación digital, integrando si es necesario diferentes tipos de servicios", ha señalado López.

De hecho, es habitual que las demostraciones, cursos y 'living labs', despierten el interés de las empresas beneficiarias y a partir de ellos surjan otras iniciativas y demandas que se intentan canalizar dentro del proyecto, como pueden ser el testeo de innovaciones a través de pruebas concepto o la búsqueda de financiación externa para llevar la iniciativa a la fase de mercado.

En 'Andalucía Agrotech EDIH' se diferencian dos tipos de servicios: los dirigidos a una única pyme y aquellos de los que pueden beneficiarse múltiples pymes. Entre los segundos se encuentran los talleres prácticos y demostraciones impulsadas por la UCO en torno a diferentes tecnologías. Para muchas empresas suponen una primera aproximación a las soluciones digitales que se están desarrollando actualmente.

Además, se han definido cursos cortos para aquellos casos en los que es necesario una mayor profundización en el conocimiento de las diversas innovaciones digitales. Uno de los qué más éxito ha tenido ha sido 'Uso de drones en Agricultura'. A través de dos ediciones se ha formado a más de 50 profesionales sobre cómo procesar imágenes captadas con drones para analizarlas y obtener información del estado del cultivo.

Estos servicios son especialmente útiles para que las empresas conozcan las diferentes tecnologías, permitiéndoles identificar aquellas que mejor se ajustan a sus necesidades. "El objetivo --insiste López-- es que los usuarios finales sean conocedores de las diversas alternativas tecnológicas existentes y de la capacidad de estas innovaciones para satisfacer sus necesidades".

Esto se traduce en una mejora de la toma de decisiones en relación a la adquisición de tecnologías. "El reto está en desarrollar innovaciones digitales que respondan a las demandas del sector y en que los usuarios finales sean conscientes del amplio abanico de soluciones existentes y las fórmulas para emplearlas", ha añadido.

Los 'living labs' son otra de las iniciativas del proyecto. Se trata de un espacio de innovación digital, donde distintas empresas colaboran para identificar necesidades, definir y testear posibles respuestas digitales a un reto planteado por la universidad. Los resultados se materializan en diferentes recomendaciones en torno al uso de tecnologías y en el fortalecimiento de las relaciones existentes entre universidad y las empresas agroalimentarias y entre las propias empresas.

A través de 'Andalucía Agrotech EDIH', la UCO aborda diferentes retos de la digitalización, evalúa y testea múltiples innovaciones, forma en diferentes tecnologías a profesionales del sector y trata de conectar a empresas de diferentes perfiles entre sí y con la universidad para impulsar la innovación digital en el sector agroalimentario andaluz y su adopción por parte de las pymes.

En este proyecto participan los grupos AGR-124. Teledetección y agricultura de precisión, AGR-126. Mecanización y Tecnología Rural, AGR-128. Ingeniería de Sistemas de Producción Agroganaderos, AGR-127. Hidrología e Hidráulica Agrícola y SEJ-109. Economía Agraria.