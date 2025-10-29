Cinco investigados tras ser sorprendidos cuando sustrarían ropa de un camión accidentado en la A-44, en Mengíbar (Jaén)

Archivo - Imagen de archivo de motos de la Guardia Civil. - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

JAÉN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a cinco personas como presuntas autoras de un delito contra el patrimonio, después de que fueran sorprendidas cuando intentaban robar ropa de un camión de mercancías accidentado en la A-44, en el término municipal de Mengíbar (Jaén).

Fue en la madrugada del pasado 16 de octubre cuando un vehículo articulado de 40 toneladas y cargado con género textil de una conocida marca española, tras una avería mecánica, sufrió una salida de vía con vuelco en el kilómetro 21, sentido Bailén y quedó fuera de la plataforma del margen derecho de la autovía, según ha informado este miércoles el Instituto Armado.

Una vez auxiliado y evacuado su conductor, y habiendo sido señalizado por conservación de carreteras el tramo para garantizar la seguridad vial, el vehículo se quedó en ese punto a la espera de las gestiones para su retirada por parte de la empresa interesada.

A lo largo de la tarde de ese mismo día, la central operativa COTA recibió avisos de usuarios informando que se estaba produciendo la sustracción de mercancía del interior del semirremolque siniestrado, siendo frustrado este intento de robo por parte de una patrulla de seguridad ciudadana.

Después, sobre las 19,00 horas, se volvieron a recibir avisos sobre el intento de robo de mercancía. Hasta el lugar se trasladó una patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de Jaén, que sorprendió a cinco individuos acarreando género desde el vehículo siniestrado hasta una furgoneta estacionada en el arcén de la autovía.

Al percatarse de la llegada de los dos agentes, subieron a la furgoneta con intención de emprender la huida, pero fueron interceptados por una de las motocicletas oficiales, cortándoles el paso.

En ese momento, uno de los ocupantes de la furgoneta huyó a pie para no ser identificado. Con el apoyo de patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usesic) y del puesto de Torreblascopedro, fue localizado y detenido unos minutos más tarde por los propios motoristas.

La mercancía recuperada de la furgoneta, que se encontraba ya etiquetada para su venta y entre la que se encontraban abrigos, cazadoras y otras prendas de vestir, fue valorada en 3.596,40 euros.

Los cinco identificados han sido investigados como autores de un supuesto delito contra el patrimonio, según ha explicado la Guardia Civil, desde la que se ha remitido las diligencias policiales al juzgado de instrucción de guardia correspondiente.