Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 10 de septiembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves, 10 de septiembre, hasta las 14 horas:

· Moreno, preocupado por la "dependencia" de menores a pantallas, lo que genera "problemas en materia educativa"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado este jueves su preocupación por la "dependencia" y la "adicción" de menores a las pantallas de los teléfonos móviles o tablets, lo que genera "problemas en materia educativa". Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante su intervención en la inauguración del curso escolar 2026-2027 en Andalucía desde el CEIP Padre Manjón, de Benahadux (Almería). (Leer más https://acortar.link/N0gtLT)

· Vox exige desde Almería suspender el acuerdo comercial de la UE con Marruecos y el tratado de amistad

El parlamentario andaluz de Vox por Almería y portavoz nacional de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, ha exigido este jueves desde la capital almeriense la suspensión inmediata del acuerdo comercial de la Unión Europea con Marruecos, así como del tratado de amistad entre España y Marruecos. En declaraciones a los medios, Alonso ha recordado que se trata de un acuerdo que desde la formación han denunciado "en numerosas ocasiones, ya que provoca una grave competencia desleal al sector primario español, especialmente a la agricultura almeriense". (Leer más https://acortar.link/KHrQOq)

· Montero pide a la Junta que "acoja a los menores migrantes que le corresponden" a Andalucía por la crisis en Ceuta

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha realizado este jueves, "como andaluza", un llamamiento al Gobierno de la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno (PP-A) para que "acoja a los menores migrantes que le corresponden por la situación que se vive en Ceuta". "Menos dar golpes de pecho y más actuar cuando realmente queremos mostrar solidaridad ofreciendo lo que tenemos y, por tanto, mejorando las condiciones de los niños". (Leer más https://acortar.link/uRxtHb)

· La Policía investiga el hackeo a una empresa con datos de andaluces beneficiarios de ayudas de la PAC

La Policía Nacional está investigando el hackeo a una empresa contratada por la Consejería de Agricultura con datos de beneficiarios de ayudas directas de la PAC entre los años 2005 y 2012 y en 2016. "En ningún caso, afectaría a los pagos" y el acceso "indebido a los datos no ha afectado a la Junta de Andalucía, que ha establecido medidas de monitorización estrictas sobre sus actividades para detectar posibles actuaciones sospechosas o maliciosas". (Leer más https://acortar.link/OGTZdG)

· Pasan a disposición judicial los tres detenidos por el tiroteo mortal de Isla Cristina (Huelva)

Los tres detenidos el pasado martes por el tiroteo mortal del pasado mes de agosto en Isla Cristina (Huelva), que se cobró la vida de una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, otra mujer de 62 años y un menor de 16, han pasado este jueves a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte cuyo juez instructor determinará el ingreso en prisión o puesta en libertad de los detenidos. (Leer más https://acortar.link/m7eexY)