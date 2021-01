Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 14 de enero a las 19 horas

SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 14 de enero hasta las 19 horas:

· Moreno pide a los andaluces quedarse en casa y no trasladar a los hogares reuniones con amigos o familiares

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado este jueves a la "responsabilidad" de los ciudadanos ante el avance "explosivo" de la tercera ola de la pandemia del coronavirus Covid-19 en la comunidad y ha pedido a los andaluces "quedarse en casa en la medida de sus posibilidades" e intentar "no multiplicar reuniones sociales no necesarias" ni trasladar a los hogares los encuentros con amigos o familiares no convivientes. (Leer más https://bit.ly/3qka87f)

· Andalucía registra 5.723 casos Covid y 29 muertes y sitúa su tasa en 405 tras subir más de 200 puntos en una semana

Andalucía registra este jueves 14 de enero 5.723 casos de coronavirus Covid-19, inferior a los 6.882 contagios de la víspera que ha sido la mayor cifra alcanzada durante toda la pandemia, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que contabiliza 29 muertes, seis menos que el miércoles y 24 más que hace siete días. (Leer más https://bit.ly/3bAgL1f)

· Localizan tras una persecución el coche del sospechoso de rociar con ácido a dos jóvenes en Cártama (Málaga)

El coche del joven que este pasado martes presuntamente roció ácido a dos jóvenes --una de ellas su exnovia-- en Cártama (Málaga), causando heridas de gravedad a ambas, ha sido localizado abandonado tras una persecución que ha tenido lugar este pasado miércoles y que dio comienzo a la altura del municipio malagueño de Casabermeja. (Leer más https://bit.ly/3oJDEmE)

· Espadas aboga por que el PSOE-A genere "un proyecto político nuevo, ilusionante" que atraiga a más votantes

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha defendido este miércoles que el PSOE-A debe llevar a cabo "un proceso" desde la oposición que ocupa ahora en Andalucía "para intentar por todos los medios generar un proyecto político ilusionante, nuevo, diferente, que vuelva a atraer la atención de más votantes de los que tuvimos" en las elecciones autonómicas de 2018. (Leer más https://bit.ly/39vO1E3)

· Detenido en Sevilla por violar a su hermana durante meses y retenerla en su domicilio bajo amenaza de muerte

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad sevillana de Dos Hermanas a un hombre por, supuestamente, agredir sexualmente a su hermana durante más de dos meses, a la que mantuvo encerrada en su vivienda para evitar así que pidiera ayuda. (Leer más https://bit.ly/3sss41g)