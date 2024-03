Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 14 de marzo a las 19 horas

SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 14 de marzo hasta las 19 horas:

· Moreno anuncia una reunión entre Junta, FAMP y CEA para "impulsar" un acuerdo sobre la tasa turística

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves que ha instado al consejero de Turismo, Arturo Bernal, a promover una reunión entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en la que la Junta actuará como "mediador" para "impulsar" que ambas partes logren un acuerdo para regular la tasa turística en la comunidad. (Leer más https://acortar.link/G7UQX0)

· Andalucía calcula que la prórroga de los PGE supone 150 millones de euros al mes "retenidos" en entregas a cuenta

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía calcula que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, tras el adelanto de las elecciones en Cataluña para el próximo 12 de mayo tras no lograr el gobierno catalán la aprobación a sus cuentas para este ejercicio, supondrá para Andalucía 150 millones de euros "retenidos" al mes en concepto de entregas a cuenta. "La prórroga del Presupuesto no sólo no resuelve los agravios del anterior sino que los consolida y multiplica", ha avisado la consejera Carolina España en declaraciones a Europa Press. (Leer más https://acortar.link/OyljMY)

· La Audiencia de Sevilla rechaza el recurso de Griñán contra la petición de informe a la Junta sobre los indultos

La Audiencia de Sevilla ha desestimado los recursos de súplica interpuestos por las defensas del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de cárcel por malversación en el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos, y la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, condenada a una pena similar; contra la decisión de solicitar a la Junta que informe sobre las peticiones de indulto de los ocho condenados a cárcel por este asunto sobre las cuales debe pronunciarse esta instancia judicial ante el Ministerio de Justicia; entre ellas la de ambos recurrentes. (Leer más https://acortar.link/8vBVFK)

· Moreno ve un "gravísimo error" la aprobación de la Ley de Amnistía y que los independentistas ya pidan el referéndum

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado un "gravísimo error" la aprobación este jueves, en el Congreso de los Diputados, de la Ley de Amnistía, que ha supuesto que los independentistas catalanes acaben de "pedir formalmente que haya modificaciones legales para hacer un referéndum y declarar la autodeterminación en Cataluña". (Leer más https://acortar.link/1je5kP)

· Teresa Rodríguez cede el liderazgo de Adelante Andalucía a José Ignacio García aunque seguirá como coportavoz

Adelante Andalucía afronta este sábado en Jerez la última fase de su III Asamblea Nacional, donde va a acometer una renovación de sus referentes sociales y mediáticos con la elección de un nuevo portavoz nacional y el cambio de sus órganos de dirección. El principal cambio que acometerá este partido será la elección del actual portavoz parlamentario, José Ignacio García, como nuevo portavoz nacional, responsabilidad en la que relevará a Teresa Rodríguez y así se situará en la posición de principal referente político. (Leer más https://acortar.link/YbBEXK)