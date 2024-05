Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 16 de mayo a las 19 horas

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 16 de mayo hasta las 19 horas:

· Moreno critica la ausencia de la Junta en la negociación sobre Gibraltar y pide acabar con su "gran paraíso fiscal"

El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves acabar con el "gran paraíso fiscal" de Gibraltar y, en consecuencia, con la brecha existente entre los trabajadores del Peñón y de La Línea y el resto de esa comarca gaditana, al tiempo que ha defendido la participación en aquellas negociaciones con la Colonia británica que afecten a Andalucía. (Leer más https://acortar.link/29FpRC)

· El Ministerio de Igualdad retira al Ayuntamiento de Almería la financiación de su campaña contra las agresiones sexuales a menores

El Ministerio de Igualdad ha retirado al Ayuntamiento de Almería la financiación de su campaña contra las agresiones sexuales a menores, tras conocerse un cartel que contiene en su cabecera la imagen de un menor bajo el que reza el mensaje 'Si dice no, no es sexo es agresión'. (Leer más https://acortar.link/a6mATw)

· El alcalde de Sevilla (PP) descarta gobernar con Vox, elevará al pleno el presupuesto y sopesa una cuestión de confianza

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha asegurado este jueves, tajantemente, que no piensa pactar un gobierno de coalición con Vox, partido este último que asegura que hay negociaciones "en buen camino" mientras el PP lo niega por completo; anunciando en paralelo que elevará finalmente al pleno su proyecto presupuestario de 2024, para el cual no cuenta aún con consenso político para su aprobación; y en caso de no prosperar planteará una cuestión de confianza vinculada al propio presupuesto. (Leer más https://acortar.link/AYxyUP)

· Archivada la denuncia por violación contra el futbolista William Carvalho al no acreditar falta de consentimiento

El Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta por un presunto delito de agresión sexual contra el futbolista del Betis William Carvalho, tras la denuncia presentada por una mujer identificada como A.M.M.F. por unos supuestos hechos acaecidos el 10 de agosto de 2023 en la habitación de un hotel de la capital hispalense. (Leer más https://acortar.link/RuYqDF)

· La consejera de Salud rebaja a 78.000 euros el sueldo medio de un médico de familia en Andalucía

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha aclarado este jueves que el sueldo medio de un médico de Atención Primaria en Andalucía es de 78.000 euros, una retribución que "varía cada mes. Si suma trienios, varía; si suma un nivel de carrera profesional, varía; si hace más guardias, varía; si hace más continuidad asistencial, varía". (Leer más https://acortar.link/wD8ANX)