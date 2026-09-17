Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 17 de septiembre a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves, 17 de septiembre, hasta las 14 horas:

· Moreno pide al Gobierno recurrir a la Armada para defender la costa andaluza del narcotráfico

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido este jueves en denunciar la proliferación del narcotráfico por toda la costa de la comunidad, desde Almería a Huelva, ante la "dejación absoluta" del Gobierno central para combatirlo. Ha planteado al Ejecutivo nacional que se recurra incluso a la Armada para defender las costas. (Leer más https://acortar.link/Dlk1V4)

· Muere ahorcado en Málaga tras intentar estrangular a su pareja delante de su hija que avisó al 112

Un hombre falleció este pasado miércoles ahorcado tras intentar estrangular a su pareja, que se encuentra ingresada en la UCI de un hospital, en lo que sería un nuevo caso de violencia machista en Málaga. La hija de ambos, de 12 años, avisó a Emergencias 112 Andalucía de lo que estaba ocurriendo. (Leer más https://acortar.link/Ze0FMg)

· El 'megahub' de hidrógeno verde de Moeve arranca la construcción de 'Onuba', con 1.000 millones de inversión

Moeve ha acelerado de forma definitiva su estrategia de transformación energética 'Positive Motion' con el pistoletazo de salida oficial a las obras de construcción de 'Onuba', la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, llamado a convertirse en el mayor hub energético de hidrógeno renovable de toda Europa con una capacidad final de 2 gigavatios (GW) de electrólisis. (Leer más https://acortar.link/P0cKXj)

· La Audiencia de Sevilla confirma el archivo de la causa contra el colegio por la muerte de Sandra Peña

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el archivo de la querella que los padres de Sandra Peña, la menor que se suicidó tras ser víctima, presuntamente, de acoso escolar, presentaron contra los responsables del centro Irlandesas de Loreto. (Leer más https://acortar.link/rjlxbM)

· Sánchez apela a "actuar sobre las causas" del incendio de Niebla y colaboración para "hacer un país más fuerte"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha apelado este jueves a "actuar sobre las causas" del incendio de Niebla, "el mayor incendio de la historia" del país", y que mostró, a su juicio, "con toda crudeza las consecuencias de una emergencia climática", por ello ha pedido "construir, en una colaboración público-privada, un país más fuerte y próspero". (Leer más https://acortar.link/8BGfi3)